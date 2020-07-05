Констатация футбольных фактов

Поклонников вильнюсского «Жальгириса», конечно, можно только пожалеть: потерять два очка дома в матче с «Бангой», формально считающейся одним из аутсайдеров литовского футбольного первенства, - это серьёзный удар.
Однако, всех прочих поклонников литовского футбола можно поздравить, поскольку им предоставлено очередное доказательство того, что чемпионат страны становится всё более непредсказуемым и интересным.
Правда, очередная победа «Судувы», на этот раз - над столичными «рыцарями», со всей очевидностью продемонстрировала, что пока мы вынуждены говорить о том, что в высшем эшелоне литовского футбола играют «Судува» и все остальные. Хотя разница между ними не такая уж и большая.
Убедиться в том, насколько правомерен такой вывод, мы сможем уже 12 июля, когда «Жальгирис» в Вильнюсе будет принимать действующего чемпиона.
«Жальгирис» (Вильнюс) – «Банга» (Гаргждай) – 0:0. 600 зрителей.
«Панявежис» – «Кауно Жальгирис» – 0:2 (голы: Л.Пилибайтис, 66, Э.Давид, 90+2).
«Судува» (Мариямполе) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:0 (С.Керла, 69). 820 зрителей.
Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2-3. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис»), Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – по 3 гола.
Турнирное положение: 1. «Судува» - 22 очка (разница мячей – 14:3), 2. «Жальгирис» - 14 (16:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 13 (11:6), 4. «Банга» - 9 (6:6), 5. «Ритеряй» – 5 (4:17), 6. «Панявежис» - 4 (4:18).
В 9-м туре 11-12 июля встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Банга», «Панявежис» - «Ритеряй», «Жальгирис» - «Судува».
Чемпионат Литвы по футболу-2020
8-й тур
«Жальгирис» (Вильнюс) – «Банга» (Гаргждай) – 0:0. 600 зрителей.
«Панявежис» – «Кауно Жальгирис» – 0:2 (голы: Л.Пилибайтис, 66, Э.Давид, 90+2).
«Судува» (Мариямполе) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:0 (С.Керла, 69). 820 зрителей.
Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2-3. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис»), Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – по 3 гола.
Турнирное положение: 1. «Судува» - 22 очка (разница мячей – 14:3), 2. «Жальгирис» - 14 (16:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 13 (11:6), 4. «Банга» - 9 (6:6), 5. «Ритеряй» – 5 (4:17), 6. «Панявежис» - 4 (4:18).
В 9-м туре 11-12 июля встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Банга», «Панявежис» - «Ритеряй», «Жальгирис» - «Судува».