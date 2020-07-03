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Вспоминая Дни Италии в Вильнюсе





5-7 июня столица Литвы дышала итальянской культурой, приглашая жителей и гостей города «в Италию», а Заречье в те выходные стало местом проведения Венецианского карнавала, о чем уже рассказывал "Обзор".

Праздник, как решили организаторы, надо провести не только в Ужуписе, но и по всему городу, где должны открыться семь культурных, развлекательных пространств, а рестораны обещали традиционные итальянские блюда.

В «итальянской программе» были также концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии и даже некоторые картинки ставших уже традиционными праздников – «День уличной музыки» и «Diner en Blanc».

Италия в качестве первой ласточки «иностранных» каникул в Вильнюсе была выбрана не случайно: 2 июня Италия отмечала День Республики, к тому же таким образом Вильнюс решил отдать дань памяти итальянцам, жизнь которых унёс коронавирус.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"



Концерт на площади Кудирки (Вильнюс, Литва). 6 июня 2020 года. Часть 2



Концерт на площади Кудирки (Вильнюс, Литва). 6 июня 2020 года. Часть 3 (будет)

Инф. "Обзора"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Дни Италии
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добавлена сегодня, 3 июля, 15:40

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