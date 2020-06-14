Buon giorno, Италия!

Праздник предполагалось организовать не только в Ужуписе, но и по всему городу, где должны были открыться семь культурных, развлекательных пространств, а рестораны пообещали традиционные итальянские блюда. В «итальянской программе» были также концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии и даже некоторые картинки ставших уже традиционными праздников – «День уличной музыки» и «Diner en Blanc».
Программа была опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.
Вильнюсский муниципалитет и Вильнюсское агентство бизнеса и туризма Go Vilnius, как сообщал в конце прошлой недели портал ru.delfi.lt, объявили кампанию, в рамках которой вильнюсцев пригласили «посетить», не покидая Вильнюса, 7 стран мира - Италию, Индию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию. С 5 июня такие мероприятия будут проходить каждые вторые выходные.
Правда, когда фотокорреспондент «Обзора» Владимир Клоповский отправился в «Италию» в воскресенье, чтобы продолжить фиксировать «итальянские выходные» в Вильнюсе, то был разочарован: следов итальянского веселья в городе он уже не обнаружил.
Наверное, не там искал.
Правда я их сразу расколол так как часто был в Италии и знаю что такое Италия и итальянцы.