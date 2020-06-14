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Buon giorno, Италия!

В конце прошлой недели вильнюсские власти и многие литовские СМИ сообщили о том, что 5-7 июня столица Литвы будет дышать итальянской культурой и пригласит жителей и гостей города «в Италию», а Заречье станет местом проведения Венецианского карнавала.

Праздник предполагалось организовать не только в Ужуписе, но и по всему городу, где должны были открыться семь культурных, развлекательных пространств, а рестораны пообещали традиционные итальянские блюда. В «итальянской программе» были также концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии и даже некоторые картинки ставших уже традиционными праздников – «День уличной музыки» и «Diner en Blanc».

Программа была опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.

Фото Татьяны Лозинской
Италия в качестве первой ласточки «иностранных» каникул в Вильнюсе была выбрана не случайно: 2 июня Италия отпраздновала День Республики, к тому же таким образом Вильнюс решил отдать дань памяти итальянцам, жизнь которых унёс коронавирус.

Вильнюсский муниципалитет и Вильнюсское агентство бизнеса и туризма Go Vilnius, как сообщал в конце прошлой недели портал ru.delfi.lt, объявили кампанию, в рамках которой вильнюсцев пригласили «посетить», не покидая Вильнюса, 7 стран мира - Италию, Индию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию. С 5 июня такие мероприятия будут проходить каждые вторые выходные.

Правда, когда фотокорреспондент «Обзора» Владимир Клоповский отправился в «Италию» в воскресенье, чтобы продолжить фиксировать «итальянские выходные» в Вильнюсе, то был разочарован: следов итальянского веселья в городе он уже не обнаружил.

Наверное, не там искал.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, Дни Италии, отпуск в Вильнюсе
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222
статья прочитана 232 раза
добавлена сегодня, 14 июня, 09:00

Комментарии

наблюдатель
14 июня, 10:13
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После того обмана что устроили итальянские власти и их сми по поводу коронавируса с их голливудом военными автомобилями,гробами ,ледовыми стадионами под морозильные камеры. После их плачущих врачей и других постановок я их знать не хочу.
Правда я их сразу расколол так как часто был в Италии и знаю что такое Италия и итальянцы.
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