Buon giorno, Италия! 🔊 Воспроизвести В конце прошлой недели вильнюсские власти и многие литовские СМИ сообщили о том, что 5-7 июня столица Литвы будет дышать итальянской культурой и пригласит жителей и гостей города «в Италию», а Заречье станет местом проведения Венецианского карнавала.



Праздник предполагалось организовать не только в Ужуписе, но и по всему городу, где должны были открыться семь культурных, развлекательных пространств, а рестораны пообещали традиционные итальянские блюда. В «итальянской программе» были также концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии и даже некоторые картинки ставших уже традиционными праздников – «День уличной музыки» и «Diner en Blanc».



Программа была опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.



Фото Татьяны Лозинской



Вильнюсский муниципалитет и Вильнюсское агентство бизнеса и туризма Go Vilnius, как сообщал в конце прошлой недели портал ru.delfi.lt, объявили кампанию, в рамках которой вильнюсцев пригласили «посетить», не покидая Вильнюса, 7 стран мира - Италию, Индию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию. С 5 июня такие мероприятия будут проходить каждые вторые выходные.



Правда, когда фотокорреспондент «Обзора» Владимир Клоповский отправился в «Италию» в воскресенье, чтобы продолжить фиксировать «итальянские выходные» в Вильнюсе, то был разочарован: следов итальянского веселья в городе он уже не обнаружил.



Наверное, не там искал.



Праздник предполагалось организовать не только в Ужуписе, но и по всему городу, где должны были открыться семь культурных, развлекательных пространств, а рестораны пообещали традиционные итальянские блюда. В «итальянской программе» были также концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии и даже некоторые картинки ставших уже традиционными праздников – «День уличной музыки» и «Diner en Blanc».Программа была опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.Италия в качестве первой ласточки «иностранных» каникул в Вильнюсе была выбрана не случайно: 2 июня Италия отпраздновала День Республики, к тому же таким образом Вильнюс решил отдать дань памяти итальянцам, жизнь которых унёс коронавирус.Вильнюсский муниципалитет и Вильнюсское агентство бизнеса и туризма Go Vilnius, как сообщал в конце прошлой недели портал ru.delfi.lt, объявили кампанию, в рамках которой вильнюсцев пригласили «посетить», не покидая Вильнюса, 7 стран мира - Италию, Индию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию. С 5 июня такие мероприятия будут проходить каждые вторые выходные.Правда, когда фотокорреспондент «Обзора»отправился в «Италию» в воскресенье, чтобы продолжить фиксировать «итальянские выходные» в Вильнюсе, то был разочарован: следов итальянского веселья в городе он уже не обнаружил.Наверное, не там искал. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, Дни Италии, отпуск в Вильнюсе Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1222 — статья прочитана 232 раза Комментарии