Первые леди Литвы и Германии обсудили вызовы пандемии 🔊 Воспроизвести Диана Науседене фото: lrp.lt



Первая леди Литвы Диана Науседене в четверг обсудила с супругой президента Германии Эльке Бюденбендер опыт и вызовы пандемии COVID-19.



Они общались по видеозвонку, сообщила администрация президента.



Как говорится в сообщении, Д. Науседене поблагодарила Германию за солидарность, которую проявила Германия начале пандемии, оказав помощь в прибытии литовских граждан, а также поздравила Германию с началом председательства в Совете ЕС.



Э. Бюденбендер поинтересовалась инициативами Д. Науседене и ее деятельностью во время карантина: телевизионные уроками для малышей, инициатива потенциального банка доноров кров, поощрением физической активности детей при сотрудничестве с Национальным литовским олимпийским комитетом. Первая леди Литвы Диана Науседене в четверг обсудила с супругой президента Германии Эльке Бюденбендер опыт и вызовы пандемии COVID-19.Они общались по видеозвонку, сообщила администрация президента.Как говорится в сообщении, Д. Науседене поблагодарила Германию за солидарность, которую проявила Германия начале пандемии, оказав помощь в прибытии литовских граждан, а также поздравила Германию с началом председательства в Совете ЕС.Э. Бюденбендер поинтересовалась инициативами Д. Науседене и ее деятельностью во время карантина: телевизионные уроками для малышей, инициатива потенциального банка доноров кров, поощрением физической активности детей при сотрудничестве с Национальным литовским олимпийским комитетом. Супруги президентов также обсудили возможные направления сотрудничества, особенно в сфере профобучения, в которой Германия лидирует, а также инициативу Д. Науседене по организации многосторонней международной конференции, которая должна была состояться в Вильнюсе 3 июня. На ней планировалось актуализировать вопросы климатических изменений, социальной проблематики, образования, поделиться позитивным опытом стран.



Первые леди также выразили готовность продолжать и более тесно развивать все инициативы сотрудничества с учетом мировой ситуации.



Г. Науседене встречалась с супругой германского президента Э. Бюденбендер в августе прошлого года, во время визита президента Литвы в Берлин. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, политика, жена, Науседа География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии