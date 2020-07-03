Президент Литвы поздравил Беларусь с Днем независимости 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны и пожелал жителям этой страны сильной, независимой и процветающей Беларуси, сообщила в пятницу администрация президента.



"Литву и Беларусь связывает общее историческое прошлое, тесные соседские отношения, активные связи между гражданами обеих стран. Атомная безопасность будет тем вопросом повестки работы, который я буду постоянно заниматься для обеспечения безопасности и жителей Литвы, и всего региона", – цитируются слова главы государства.



Президент выразил убеждение в том, что путь развития, основанный на европейских ценностях и на международных правах человека, подходит для Беларуси – он обеспечил бы долговременную безопасность и благосостояние. Литовский президент Гитанас Науседа поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны и пожелал жителям этой страны сильной, независимой и процветающей Беларуси, сообщила в пятницу администрация президента."Литву и Беларусь связывает общее историческое прошлое, тесные соседские отношения, активные связи между гражданами обеих стран. Атомная безопасность будет тем вопросом повестки работы, который я буду постоянно заниматься для обеспечения безопасности и жителей Литвы, и всего региона", – цитируются слова главы государства.Президент выразил убеждение в том, что путь развития, основанный на европейских ценностях и на международных правах человека, подходит для Беларуси – он обеспечил бы долговременную безопасность и благосостояние. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: президент, праздник, независимость, послание География: Белоруссия — статья прочитана 209 раз Комментарии