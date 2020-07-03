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Президент Литвы поздравил Беларусь с Днем независимости



Литовский президент Гитанас Науседа поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны и пожелал жителям этой страны сильной, независимой и процветающей Беларуси, сообщила в пятницу администрация президента.

"Литву и Беларусь связывает общее историческое прошлое, тесные соседские отношения, активные связи между гражданами обеих стран. Атомная безопасность будет тем вопросом повестки работы, который я буду постоянно заниматься для обеспечения безопасности и жителей Литвы, и всего региона", – цитируются слова главы государства.

Президент выразил убеждение в том, что путь развития, основанный на европейских ценностях и на международных правах человека, подходит для Беларуси – он обеспечил бы долговременную безопасность и благосостояние.
BNS
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: президент, праздник, независимость, послание
География: Белоруссия
статья прочитана 209 раз
добавлена сегодня, 3 июля, 11:20

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мнение
3 июля, 12:00
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Литовский президент Гитанас Науседа поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости страны

Что ж, можно только приветствовать.
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