Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского 🔊 Воспроизвести



Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина", сообщает



Так он прокомментировал слова депутата от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по соцполитике. На прошлой неделе в украинских СМИ появилось видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".



"Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова. — Прим. ред.) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды", — сказал он. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина", сообщает РИА Новости Так он прокомментировал слова депутата от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по соцполитике. На прошлой неделе в украинских СМИ появилось видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества"."Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова. — Прим. ред.) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды", — сказал он. Рабинович добавил, что это "не единственное проявление фашизма" на Украине. Депутат напомнил, что ранее националисты избили битами представителя одной из оппозиционных партий. Также, по его словам, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры, несогласные с идеями фашизма, которые, как считает Рабинович, разделяют в центральной власти.



"Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите", — заключил депутат. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, Рада, депутаты, Зеленский География: Украина — статья прочитана 152 раза Комментарии