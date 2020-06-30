Г. Науседа назначил Р. Синкявичюса министром экономики Литвы 🔊 Воспроизвести фото:lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа во вторник назначил парламентария Римантаса Синкявичюса министром экономики и инноваций.



Г. Науседа сказал, что ожидает от нового министра "уверенного лидерства в деле распределения помощи переживающему кризис бизнесу, создания более прозрачной системы конкурсных закупок, обеспечения профессионального управления государственными и муниципальными предприятиями, укрепления экономики регионов".



Президент отметил, что у Р. Синкявичюса достаточно опыта и политического влияния, чтобы в сложный предвыборной период достичь важных для государства результатов.



68-летний Р. Синкявичюс - заместитель председателя Литовской социал-демократической трудовой партии и глава фракции в сейме. Он работает в парламенте четвертый срок полномочий, а с декабря 2017 года возглавлял парламентский Комитет по экономике.



В 2012–2016 годах Р. Синкявичюс был министром транспорта и коммуникаций.



Кандидатуру Р. Синкявичюса в понедельник представил премьер Саулюс Сквернялис.



Должность министра экономики и инновация была вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.



Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики. Литовский президент Гитанас Науседа во вторник назначил парламентария Римантаса Синкявичюса министром экономики и инноваций.Г. Науседа сказал, что ожидает от нового министра "уверенного лидерства в деле распределения помощи переживающему кризис бизнесу, создания более прозрачной системы конкурсных закупок, обеспечения профессионального управления государственными и муниципальными предприятиями, укрепления экономики регионов".Президент отметил, что у Р. Синкявичюса достаточно опыта и политического влияния, чтобы в сложный предвыборной период достичь важных для государства результатов.68-летний Р. Синкявичюс - заместитель председателя Литовской социал-демократической трудовой партии и глава фракции в сейме. Он работает в парламенте четвертый срок полномочий, а с декабря 2017 года возглавлял парламентский Комитет по экономике.В 2012–2016 годах Р. Синкявичюс был министром транспорта и коммуникаций.Кандидатуру Р. Синкявичюса в понедельник представил премьер Саулюс Сквернялис.Должность министра экономики и инновация была вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: президент, министр, указ, назначение География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии