Литовский футбол достоин внимания 🔊 Воспроизвести Фото: fkzalgiris.lt







Шестой тур литовского футбольного первенства был щедр на неожиданности, но тур седьмой превзошёл предшественника.



Мало кто, кроме, естественно, болельщиков в Панявежисе, надеялся на то, что первую победу местная команда добудет уже в июне, начав набирать очки сразу же после смены главного тренера.



Но ещё меньше, наверняка, было тех, то мог бы предположить, что вильнюсский «Жальгирис» так унизит в столичном дерби «рыцарей». И у «Ритеряй» - снова будет новый главный тренер, третий в этом сезоне.



А вот то, что матч в Каунасе будет очень упорным, знали все заранее.



Чемпионат Литвы по футболу-2020



7-й тур Мало кто, кроме, естественно, болельщиков в Панявежисе, надеялся на то, что первую победу местная команда добудет уже в июне, начав набирать очки сразу же после смены главного тренера.Но ещё меньше, наверняка, было тех, то мог бы предположить, что вильнюсский «Жальгирис» так унизит в столичном дерби «рыцарей». И у «Ритеряй» - снова будет новый главный тренер, третий в этом сезоне.А вот то, что матч в Каунасе будет очень упорным, знали все заранее. «Кауно Жальгирис» – «Судува» (Мариямполе) – 0:1 (гол: В.Шабала, 90+3). 550 зрителей.



«Панявежис» – «Банга» (Гаргждай) – 2:1 (С.Васкес, 19, П.Янушаускас, 66, с пенальти – Р.Вежявичюс, 90+1). 680 зрителей.



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:7 (Л.Антал, 13, Р.Эннин, 33, 45, И.Татомирович, 44, 85, Ф.Киеремех, 55, С.Миколюнас, 68). 560 зрителей.







Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2-3. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис») – по 3 гола.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 19 очков (разница мячей – 13:3), 2. «Жальгирис» - 13 (16:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 10 (9:6), 4. «Банга» - 8 (6:6), 5. «Ритеряй» – 5 (4:16), 6. «Панявежис» - 4 (4:16).



В 8-м туре 3-4 июля встречаются: «Жальгирис» - «Банга», «Панявежис» - «Кауно Жальгирис», «Судува» - «Ритеряй».







Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 131 раз Комментарии