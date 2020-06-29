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Большая часть польских избирателей в Вильнюсе на выборах поддержала Р. Тшасковского
Большая часть польских избирателей в Вильнюсе на выборах президента Польши поддержала мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который вышел во второй тур с нынешним президентом страны Анджеем Дудой.
Как информировало BNS посольство Польши в Литве, в Вильнюсе в минувшие выходные проголосовал 231 польский избиратель, из них за придерживающегося либеральных взглядов мэра Варшавы Р. Тшасковского проголосовал 91 избиратель, за А. Дуду - 77.
На третьем месте остался известный журналист Шимон Головня с 34 голосами.
Предварительные результаты после подсчета 90% голосов показывают, что на выборах президента Польши лидирует А. Дуда 45% голосов избирателей, почти 29% голосов было отдано за Р. Тшасковского. Ш. Головня остался третьим (почти 14%).
География: Польша
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