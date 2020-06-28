Президент Исландии избран на второй срок 🔊 Воспроизвести Reuters



Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов, сообщает



Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.



Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.



Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей. Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов, сообщает RT Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей. russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Исландия, кандидаты — статья прочитана 92 раза Комментарии