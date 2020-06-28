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Президент Исландии избран на второй срок

Reuters


Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов, сообщает RT.

Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.

Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.

Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.
russian.rt.com
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, выборы, Исландия, кандидаты
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добавлена сегодня, 28 июня, 20:18

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