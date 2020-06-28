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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент Исландии избран на второй срок
Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов, сообщает RT.
Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.
Как уточняется, на голосование пришёл 168 821 гражданин.
Конкурентом Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.
russian.rt.com
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