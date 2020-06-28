Песочек пляжа смоет дождём закона? 🔊 Воспроизвести







Представители правящей коалиции, как уже сообщал "Обзор", зарегистрировали законопроект, касающийся столичной площади Лукишкес, согласно которому "следует помнить о погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их".



В проекте говорится, что "нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа".



Данная законотворческая инициатива стала ответом на пляж, оборудованный вильнюсскими властями на площади Лукишкес, где предлагалось на месте памятника Ленину поставить памятник Витису, а потом было решено, что площадь украсит бункер "лесных братьев". В проекте говорится, что "нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа".Данная законотворческая инициатива стала ответом на пляж, оборудованный вильнюсскими властями на площади Лукишкес, где предлагалось на месте памятника Ленину поставить памятник Витису, а потом было решено, что площадь украсит бункер "лесных братьев".



Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях "не может затмевать ее мемориальной функции"



В социальных сетях активно обсуждается "пляжная" инициатива вильнюсских властей, которые, по словам мэра Ремигиюса Шимашюса, хотели с помощью этого необычного проекта указать на важность свободы во всех её широких проявлениях - свободы политической, свободы от коронавируса и т.п.



Однако, задумку столичных властей оценили далеко не все. Есть те, кто поддержал появление пляжа на площади Лукишкес, а кто-то активно выступает против него, называя его песочницей.



Кстати, их возмущение разделяют не только представители правящей коалиции, написавшие упомянутую поправку, но и Госкомиссия по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением.



Есть претензии и к надписям на этом пляже: в очередной раз вильнюсские власти часто и густо использовали английский язык, что, вообще-то, противоречит Закону о госязыке. Но обычно на такое литовский истеблишмент не обращает внимания: так не на русском же языке пишут!







Но тут уж всякое лыко - в строку! Кстати, странно, что организаторы пляжа не позаботились о надписях, указывающих местонахождение ближайшего туалета. Он бы здесь пригодился на любом языке.



Впрочем, и без него хватает поводов попенять мэру, в частности, в соцсетях не поленились подсчитать возможную стоимость пляжа. Власти Вильнюса говорили, что он обошёлся в 60 000 евро, но народ усомнился. По подсчётам энтузиастов из Facebook, его реальная цена находится где-то в районе 10 000 евро. Разница - 50 тысяч. Где деньги, Зин?



Впрочем, лидер правящего Союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис твёрдо пообещал, что пляж не простоит до августа, как указывал мэр Вильнюса, его уберут сразу же, как только в Сейме будет принять соответствующий закон.



И ещё раз кстати: а 60 тысяч - это уже с учётом уборки пляжа или же уборка пойдёт уже по другой графе?



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"



В проекте говорится, что использование площади Лукишкес "должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах".Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях "не может затмевать ее мемориальной функции"В социальных сетях активно обсуждается "пляжная" инициатива вильнюсских властей, которые, по словам мэра Ремигиюса Шимашюса, хотели с помощью этого необычного проекта указать на важность свободы во всех её широких проявлениях - свободы политической, свободы от коронавируса и т.п.Однако, задумку столичных властей оценили далеко не все. Есть те, кто поддержал появление пляжа на площади Лукишкес, а кто-то активно выступает против него, называя его песочницей.Кстати, их возмущение разделяют не только представители правящей коалиции, написавшие упомянутую поправку, но и Госкомиссия по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением.Есть претензии и к надписям на этом пляже: в очередной раз вильнюсские власти часто и густо использовали английский язык, что, вообще-то, противоречит Закону о госязыке. Но обычно на такое литовский истеблишмент не обращает внимания: так не на русском же языке пишут!Но тут уж всякое лыко - в строку! Кстати, странно, что организаторы пляжа не позаботились о надписях, указывающих местонахождение ближайшего туалета. Он бы здесь пригодился на любом языке.Впрочем, и без него хватает поводов попенять мэру, в частности, в соцсетях не поленились подсчитать возможную стоимость пляжа. Власти Вильнюса говорили, что он обошёлся в 60 000 евро, но народ усомнился. По подсчётам энтузиастов из Facebook, его реальная цена находится где-то в районе 10 000 евро. Разница - 50 тысяч. Где деньги, Зин?Впрочем, лидер правящего Союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис твёрдо пообещал, что пляж не простоит до августа, как указывал мэр Вильнюса, его уберут сразу же, как только в Сейме будет принять соответствующий закон.И ещё раз кстати: а 60 тысяч - это уже с учётом уборки пляжа или же уборка пойдёт уже по другой графе? Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Площадь Лукишкес, пляж — статья прочитана 125 раз Комментарии