Зарегистрирован проект: площадь Лукишкес в Вильнюсе – только для памяти о борцах за свободу 🔊 Воспроизвести



Литовские правящие зарегистрировали проект по столичной площади Лукишкес, согласно которому "следует помнить о и погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их".



В проекте говорится, что "нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа".



Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж.



Проект зарегистрировали лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и другие представители фракции, лидер социал-трудовиков Гедиминас Киркилас с коллегами.



В проекте говорится, что использование площади Лукишкес "должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах". Литовские правящие зарегистрировали проект по столичной площади Лукишкес, согласно которому "следует помнить о и погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их".В проекте говорится, что "нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа".Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж.Проект зарегистрировали лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и другие представители фракции, лидер социал-трудовиков Гедиминас Киркилас с коллегами.В проекте говорится, что использование площади Лукишкес "должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах". Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях "не может затмевать ее мемориальной функции"



Решением столичных властей на этой центральной площади города был оборудован временный пляж, что вызывало противоречивые оценки не только правящих, но и оппозиции.



Р. Карбаускис назвал оборудование пляжа на этой неделе осквернением площади.



Мэр Вильнюса пояснял, что площадь у центрального проспекта Гедиминаса оборудована для того, чтобы можно было радоваться завоеванной свободе.



Госкомиссии по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: пляж, площадь География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 94 раза Комментарии