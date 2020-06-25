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Зарегистрирован проект: площадь Лукишкес в Вильнюсе – только для памяти о борцах за свободу



Литовские правящие зарегистрировали проект по столичной площади Лукишкес, согласно которому "следует помнить о и погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их".

В проекте говорится, что "нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа".

Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж.

Проект зарегистрировали лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и другие представители фракции, лидер социал-трудовиков Гедиминас Киркилас с коллегами.

В проекте говорится, что использование площади Лукишкес "должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах".
Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях "не может затмевать ее мемориальной функции"

Решением столичных властей на этой центральной площади города был оборудован временный пляж, что вызывало противоречивые оценки не только правящих, но и оппозиции.

Р. Карбаускис назвал оборудование пляжа на этой неделе осквернением площади.

Мэр Вильнюса пояснял, что площадь у центрального проспекта Гедиминаса оборудована для того, чтобы можно было радоваться завоеванной свободе.

Госкомиссии по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: пляж, площадь
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 25 июня, 12:40

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