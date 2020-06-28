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Ожидавшегося рекордного круизного сезона в Клайпеде может вообще не быть

Фото Александра Шахова, "Обзор"




В этом году Клайпеда планировала рекордный круизный сезон: в порт должны были приплыть 66 судов, сезон должен был быть самым длинным и самым большим по количественным показателям, но из-за коронавируса еще не ясно, начнется ли он вообще.

Уже подсчитано, что порт из-за этого не получит около 0,8 млн евро, а город - доходы порядка 2 миллионов евро.

Кристина Гонтье, руководитель отдела международных отношений и протокола Департамента маркетинга в дирекции порта, говорит, что пандемия особенно сильно повлияла на круизный туризм, поэтому в этом году не следует надеяться на рекорды.

«Это должен был быть самый большой сезон с точки зрения количества прибывших пассажиров и судов, а также самый длинный, рекордный сезон, но случилось так, как случилось, ожидаемого точно уже не будет, а сколько кораблей прибудет - два, три или четыре, или, возможно, их вовсе не будет, пока неизвестно. Ситуация очень динамичная», - сказал агентству BNS К.Гонтье.

По ее словам, по предварительным данным, в начале сентября из Германии ожидается прибытие нескольких небольших круизных и экспедиционных судов.

Впрочем, как заметила К. Гонтье, представители круизного бизнеса активно интересуются возможностью прибыть в Клайпеду с небольшими судами вместимостью 100-200 пассажиров, но для этого должны быть открыты не только морские порты, но также аэропорты и отели.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда, круиз, круизный сезон
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 28 июня, 10:40

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