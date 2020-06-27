Они вернулись! 🔊 Воспроизвести Денис Попов. Фото: Сергей Кулаков / Сочи/ championat.com







Перерыв в российском футболе насчитывал 95 дней. За это время Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) проделали серьёзную работу для того, чтобы чемпионат страны возобновился.



В середине мая было принято решение о том, что сезон-2019/20 будет доигран, а в конце того же месяца Роспотребнадзор одобрил допуск на стадионы зрителей, ограничив их число 10% от вместимости стадионов.



Всё было готово к возобновлению сезона, когда за два дня до намеченного рестарта, «Ростов» объявил об уходе на двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у шести игроков тест на коронавирус дал положительный результат. В близком контакте с заражёнными находились 42 сотрудника клуба, среди них игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Перерыв в российском футболе насчитывал 95 дней. За это время Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) проделали серьёзную работу для того, чтобы чемпионат страны возобновился.В середине мая было принято решение о том, что сезон-2019/20 будет доигран, а в конце того же месяца Роспотребнадзор одобрил допуск на стадионы зрителей, ограничив их число 10% от вместимости стадионов.Всё было готово к возобновлению сезона, когда за два дня до намеченного рестарта, «Ростов» объявил об уходе на двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у шести игроков тест на коронавирус дал положительный результат. В близком контакте с заражёнными находились 42 сотрудника клуба, среди них игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.



Но матч всё же состоялся, и «Ростов» был вынужден включить в заявку на игру против «Сочи» 18 представителей клубной академии 2001-2004 годов рождения. В этот день против ростовских игроков в возрасте от 16 до 19 лет на поле с первых минут в команде хозяев вышли имеющие опыт игр за сборную России вратарь Сослан Джанаев, защитник Иван Новосельцев, нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин, а также другие футболисты, не первый год играющие на высшем уровне.



Средний возраст игроков стартового состава «Ростова» был равен 17,4 года, а их соперников - 27,8. Силы команд изначально были не равны, что и нашло подтверждение на поле.



Игроки «Сочи» нанесли по воротам 17-летнего Дениса Попова 43 удара, но молодой вратарь ростовчан, хоть и пропустил двузначное количество голов, был признан лучшим игроком. Голкипер установил рекорд чемпионатов России по количеству отражённых ударов за матч - 15.



Этот матч вызвал оживлённую полемику в российском футбольном сообществе. Большинство сходилось во мнении о том, что «Сочи» должен был согласиться на перенос игры, особенно с учётом того, что в конце 2019 года декабрьский матч команды из Краснодарского края против «Оренбурга» перенесли на весну из-за болезни нескольких футболистов сочинцев, напоминает ТАСС.



Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу сложившейся ситуации в привычной для себя резкой манере: «Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки».



Двоякое впечатление от игры «Сочи» и «Ростова» не затмило трогательно воплощённую в жизнь идею РФС и РПЛ посвятить 23-й тур врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Баннеры, посвящённые медработникам, были размещены на всех аренах.







Чемпионат России по футболу



23-й тур



«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 2:4 (голы: Бурлак, 6, Глушенков, 88 - Ильин, 54, 66, Глушаков, 61, Бериша, 69).



«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 10:1 (Абрамов, 6, «Ростов» — в свои ворота, Кокорин, 15, 44, 51, А.Заболотный, 45+1, 47, Новосельцев, 53, Полоз, 74, 86, Колдунов, 87 - Романов, 1). Нереализованный пенальти: А.Заболотный, 26 – «Сочи».



«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (Пабло Сантос, 7, «Рубин», в свои ворота - Кварацхелия, 39, Бакаев, 56). Удаление: Подберёзкин, 71 – «Рубин».



«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (Луценко, 90+4, Лесовой, 90+9 - Соболев, 44, Рассказов, 66, Понсе, 79). Нереализованный пенальти: Лесовой, 90+8 – «Арсенал».



ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:4 (Иванович, 2, Малком, 9, 45+2 (0:3). Дриусси, 90+4 — с пенальти). Удаление: Карпов, 89 – ЦСКА.



«Уфа» — «Тамбов» - 2:1 (Фомин, 20 — с пен., Гиоргобиани, 90+2 - Костюков, 77). Удаление: Тетрашвили, 36 – «Тамбов».



«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» - 1:0 (Ал.Миранчук, 38). Нереализованный пенальти: Эдер, 90+4 – «Локомотив». Удаления: Жемалетдинов, 45+4 – «Локомотив»; Мишкич, 58, Малых, 84 (оба – «Оренбург»).



«Краснодар» — «Динамо» (Москва) - матч перенесён на 19-е июля с согласия «Краснодара по просьбе «динамовцев», в составе которых заболело несколько человек.







Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 13 голов, 2-3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11, 4-5. С.Азмун («Зенит»), Е.Луценко («Арсенал») – по 10 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 53 очков (разница мячей: 48-10), 2. «Локомотив» - 44 (33-25), 3. «Краснодар» – 41 (36-22), 4. «Ростов» - 38 (40-44), 5. ЦСКА - 36 (29-26), 6. «Спартак» - 31 (27-25), 7. «Динамо» - 30 (20-25), 8. «Уфа» - 30 (18-20), 9. «Арсенал» - 28 (27-30), 10. «Сочи» - 27 (36-29), 11. «Рубин» - 26 (14-23), 12. «Урал» - 25 (27-43), 13. «Тамбов» - 25 (27-29), 14. «Ахмат» - 23 (20-31), 15. «Оренбург» - 23 (26-37), 16. «Крылья Советов» - 22 (24-33).



В 24-м туре, который запланирован на 26-28 июля, встречаются: «Ахмат» - «Сочи», «Зенит» - «Крылья Советов», «Оренбург» - «Краснодар», «Спартак» - «Уфа», «Рубин» - «Локомотив», «Динамо» - ЦСКА, «Ростов» - «Арсенал», «Урал» - «Тамбов».



Руководство же «Сочи» заняло принципиальную позицию - матч должен состояться согласно расписанию. Мнение сочинцев не изменилось даже после того, как генеральный секретарь РФС Александр Алаев допустил возможность переноса встречи на свободную от игр дату, 19 июля, и клуб из Ростова-на-Дону обратился с соответствующей просьбой в премьер-лигу.Но матч всё же состоялся, и «Ростов» был вынужден включить в заявку на игру против «Сочи» 18 представителей клубной академии 2001-2004 годов рождения. В этот день против ростовских игроков в возрасте от 16 до 19 лет на поле с первых минут в команде хозяев вышли имеющие опыт игр за сборную России вратарь Сослан Джанаев, защитник Иван Новосельцев, нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин, а также другие футболисты, не первый год играющие на высшем уровне.Средний возраст игроков стартового состава «Ростова» был равен 17,4 года, а их соперников - 27,8. Силы команд изначально были не равны, что и нашло подтверждение на поле.Игроки «Сочи» нанесли по воротам 17-летнего Дениса Попова 43 удара, но молодой вратарь ростовчан, хоть и пропустил двузначное количество голов, был признан лучшим игроком. Голкипер установил рекорд чемпионатов России по количеству отражённых ударов за матч - 15.Этот матч вызвал оживлённую полемику в российском футбольном сообществе. Большинство сходилось во мнении о том, что «Сочи» должен был согласиться на перенос игры, особенно с учётом того, что в конце 2019 года декабрьский матч команды из Краснодарского края против «Оренбурга» перенесли на весну из-за болезни нескольких футболистов сочинцев, напоминает ТАСС.Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу сложившейся ситуации в привычной для себя резкой манере: «Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки».Двоякое впечатление от игры «Сочи» и «Ростова» не затмило трогательно воплощённую в жизнь идею РФС и РПЛ посвятить 23-й тур врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Баннеры, посвящённые медработникам, были размещены на всех аренах.«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 2:4 (голы: Бурлак, 6, Глушенков, 88 - Ильин, 54, 66, Глушаков, 61, Бериша, 69).«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 10:1 (Абрамов, 6, «Ростов» — в свои ворота, Кокорин, 15, 44, 51, А.Заболотный, 45+1, 47, Новосельцев, 53, Полоз, 74, 86, Колдунов, 87 - Романов, 1). Нереализованный пенальти: А.Заболотный, 26 – «Сочи».«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (Пабло Сантос, 7, «Рубин», в свои ворота - Кварацхелия, 39, Бакаев, 56). Удаление: Подберёзкин, 71 – «Рубин».«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (Луценко, 90+4, Лесовой, 90+9 - Соболев, 44, Рассказов, 66, Понсе, 79). Нереализованный пенальти: Лесовой, 90+8 – «Арсенал».ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:4 (Иванович, 2, Малком, 9, 45+2 (0:3). Дриусси, 90+4 — с пенальти). Удаление: Карпов, 89 – ЦСКА.«Уфа» — «Тамбов» - 2:1 (Фомин, 20 — с пен., Гиоргобиани, 90+2 - Костюков, 77). Удаление: Тетрашвили, 36 – «Тамбов».«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» - 1:0 (Ал.Миранчук, 38). Нереализованный пенальти: Эдер, 90+4 – «Локомотив». Удаления: Жемалетдинов, 45+4 – «Локомотив»; Мишкич, 58, Малых, 84 (оба – «Оренбург»).«Краснодар» — «Динамо» (Москва) - матч перенесён на 19-е июля с согласия «Краснодара по просьбе «динамовцев», в составе которых заболело несколько человек.1. А.Дзюба («Зенит») – 13 голов, 2-3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11, 4-5. С.Азмун («Зенит»), Е.Луценко («Арсенал») – по 10 голов.1. «Зенит» - 53 очков (разница мячей: 48-10), 2. «Локомотив» - 44 (33-25), 3. «Краснодар» – 41 (36-22), 4. «Ростов» - 38 (40-44), 5. ЦСКА - 36 (29-26), 6. «Спартак» - 31 (27-25), 7. «Динамо» - 30 (20-25), 8. «Уфа» - 30 (18-20), 9. «Арсенал» - 28 (27-30), 10. «Сочи» - 27 (36-29), 11. «Рубин» - 26 (14-23), 12. «Урал» - 25 (27-43), 13. «Тамбов» - 25 (27-29), 14. «Ахмат» - 23 (20-31), 15. «Оренбург» - 23 (26-37), 16. «Крылья Советов» - 22 (24-33). Инф. «Обзора» Категории: в России, спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 143 раза Комментарии