Президент пожелал новому архиепископу Каунаса пестовать ценности уважения и согласия 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа, участвовавший в среду в церемонии восшествия в должность Каунасского архиепископа, митрополита Кестутиса Кеваласа, пожелал пестовать ценности уважения, доверия, согласия, сообщила администрация президента.



Глава государства также выразил надежду на то, что новый Каунасский архиепископ и далее будет уделять внимание социально-экономическому учению Католической Церкви.



"Церковные ценности и принципы всегда многое значили в Литве. Они сопровождали нас тогда, когда наши повстанцы вместе со священниками шли на смерть, когда наши люди терпели трагические страдания, когда их везли в Сибирь, когда наши диссиденты, борцы за свободу Литвы, страдали от гнета и издевательств в годы советской оккупации. Ваши проповеди, слово Божье, сопровождали нас тогда, когда на нас нападали", – заявил Г. Науседа в среду в Каунасской Кафедральной базилике Св. апостолов Петра и Павла.



48-летний К. Вевалас является уроженцем Каунаса и доктором теологических наук, он обучался в США и в Литве.



Папа Франциск назначил его Каунасским архиепископом 19 февраля, торжества по случаю восшествия в должность должны были состояться 13 апреля, но они были перенесены из-за карантина на 24 июня. Президент Литвы Гитанас Науседа, участвовавший в среду в церемонии восшествия в должность Каунасского архиепископа, митрополита Кестутиса Кеваласа, пожелал пестовать ценности уважения, доверия, согласия, сообщила администрация президента.Глава государства также выразил надежду на то, что новый Каунасский архиепископ и далее будет уделять внимание социально-экономическому учению Католической Церкви."Церковные ценности и принципы всегда многое значили в Литве. Они сопровождали нас тогда, когда наши повстанцы вместе со священниками шли на смерть, когда наши люди терпели трагические страдания, когда их везли в Сибирь, когда наши диссиденты, борцы за свободу Литвы, страдали от гнета и издевательств в годы советской оккупации. Ваши проповеди, слово Божье, сопровождали нас тогда, когда на нас нападали", – заявил Г. Науседа в среду в Каунасской Кафедральной базилике Св. апостолов Петра и Павла.48-летний К. Вевалас является уроженцем Каунаса и доктором теологических наук, он обучался в США и в Литве.Папа Франциск назначил его Каунасским архиепископом 19 февраля, торжества по случаю восшествия в должность должны были состояться 13 апреля, но они были перенесены из-за карантина на 24 июня. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: президент, поздравление, архиепископ География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии