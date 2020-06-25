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Президент пожелал новому архиепископу Каунаса пестовать ценности уважения и согласия
Президент Литвы Гитанас Науседа, участвовавший в среду в церемонии восшествия в должность Каунасского архиепископа, митрополита Кестутиса Кеваласа, пожелал пестовать ценности уважения, доверия, согласия, сообщила администрация президента.
Глава государства также выразил надежду на то, что новый Каунасский архиепископ и далее будет уделять внимание социально-экономическому учению Католической Церкви.
"Церковные ценности и принципы всегда многое значили в Литве. Они сопровождали нас тогда, когда наши повстанцы вместе со священниками шли на смерть, когда наши люди терпели трагические страдания, когда их везли в Сибирь, когда наши диссиденты, борцы за свободу Литвы, страдали от гнета и издевательств в годы советской оккупации. Ваши проповеди, слово Божье, сопровождали нас тогда, когда на нас нападали", – заявил Г. Науседа в среду в Каунасской Кафедральной базилике Св. апостолов Петра и Павла.
48-летний К. Вевалас является уроженцем Каунаса и доктором теологических наук, он обучался в США и в Литве.
Папа Франциск назначил его Каунасским архиепископом 19 февраля, торжества по случаю восшествия в должность должны были состояться 13 апреля, но они были перенесены из-за карантина на 24 июня.
Ключевые слова: президент, поздравление, архиепископ
География: Литва
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