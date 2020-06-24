Д.Грибаускайте будет играть в мадридском клубе 🔊 Воспроизвести Arūno Cironkos koliažas.







«После завершения своего срока, президент Даля Грибаускайте получила высокую степень признания - ее пригласили присоединиться к мадридскому клуб. Самый известный клуб в Мадриде, как вы знаете, это «Real». Пока не ясно, будет ли президент играть в футбол или в баскетбол, так как она умеет всё и может играть везде», - замечает в очередной публикации под ироничной рубрикой «Новости элиты» газета



Литовские футболисты могут только мечтать о «Real», большинство баскетболистов - тоже, но нет таких высот, на которые не могла бы взойти г-жа Грибаускайте.



Приглашение «После завершения своего срока, президент Даля Грибаускайте получила высокую степень признания - ее пригласили присоединиться к мадридскому клуб. Самый известный клуб в Мадриде, как вы знаете, это «Real». Пока не ясно, будет ли президент играть в футбол или в баскетбол, так как она умеет всё и может играть везде», - замечает в очередной публикации под ироничной рубрикой «Новости элиты» газета «Vakaro žinios». Литовские футболисты могут только мечтать о «Real», большинство баскетболистов - тоже, но нет таких высот, на которые не могла бы взойти г-жа Грибаускайте.Приглашение присоединиться к Мадридскому клубу она приняла сразу. И теперь ей надо определиться с видом спорта, потому что «Real» является одним из европейских лидеров в футболе и в баскетболе. У президента нет слабых мест – она подойдёт везде. Кроме того, она уж точно не будет прислушиваться к чьим-либо указаниям, а значит, ей придется побыть и тренером. Играющим.



Если бы г-жа Грибаускайте действительно присоединилась бы к «Реалу», то она бы многое сделала. К сожалению... В данном случае Мадридским клубом называется политическая организация ветеранов - Альянс мировых лидеров. К нему поня Грибаускайте и присоединилась, но футболку «Real» она пока не наденет.



В организацию входит, например, бывший президент США Билл Клинтон. Может, это и хорошо – давать указания Клинтону, наверное, будет даже приятнее, чем футбольной команде. Публикацию подготовила Яна РАЧКО , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Даля Грибаускайте, Мадридский клуб — статья прочитана 184 раза Комментарии