Д. Грибаускайте присоединилась к Альянсу мировых лидеров – Мадридскому клубу 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте приняла приглашение присоединиться к Альянсу мировых лидеров – так называемому Мадридскому клубу, сообщила администрация президента.



"Это приглашение от имени более 100 бывших руководителей государств и правительств. Их объединяет демократическое лидерство и необходимость делиться личными и коллективными соображениями и опытом с теперешними руководителями государств и лидерами", - сообщается в пресс-релизе.



Далю Грибаускайте со вступлением в клуб политических лидеров поздравил его глава бывший президент Словении Данила Тюрк.



В Мадридский клуб также входит бывший глава Литвы Валдас Адамкус, Билл Клинтон, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывшие президенты и премьеры других стран.



Мадридский клуб - неправительственная, некоммерческая международная организация, уделяющая внимание демократическим, институциональным переменам. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте приняла приглашение присоединиться к Альянсу мировых лидеров – так называемому Мадридскому клубу, сообщила администрация президента."Это приглашение от имени более 100 бывших руководителей государств и правительств. Их объединяет демократическое лидерство и необходимость делиться личными и коллективными соображениями и опытом с теперешними руководителями государств и лидерами", - сообщается в пресс-релизе.Далю Грибаускайте со вступлением в клуб политических лидеров поздравил его глава бывший президент Словении Данила Тюрк.В Мадридский клуб также входит бывший глава Литвы Валдас Адамкус, Билл Клинтон, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывшие президенты и премьеры других стран.Мадридский клуб - неправительственная, некоммерческая международная организация, уделяющая внимание демократическим, институциональным переменам. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Грибаускайте, Альянс, членство География: Литва — статья прочитана 53 раза Комментарии