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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела», — приводит RT со ссылкой на БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что белорусы «никому не должны позволить в очередной раз вернуть... под плётку и одеть в лапти».
Ранее Лукашенко заявил, что «пацаны», которых используют некоторые политические силы, «не помнят Беларусь, из которой... выходили... в лаптях и без штанов в середине 90-х».
География: Белоруссия
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