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С печалью о страшной войне

Фото Аркадия БАБАХИНА, "Обзор"




Кончался первый месяц лета,

Была прекрасная пора,

В ней солнце не жалело света,

Творя в природе чудеса.

Но небо вдруг перевернулось,

Низвергнув сверху мрак и ад,

Враз счастье в горе захлебнулось -

Война взорвала мир, как враг.

Как смерч иль буря, чёрный ворон

Кружил годами над страной,

Кидая смерть над мирным домом,

Уничтожая род людской.

С тех пор война живёт без спроса

Не только радостью побед,

Несёт слёз горести потоки,

Хранит трагедию тех лет...



С печалью я души слова бросаю,

Тот чёрный день сегодня вспоминая...

Виктор РАЙЧЕВ,

Вильнюс

Людмила Суркова


Война без прикрас


Из тени вышла вновь война,

Неймётся ей спустя года,

Трясёт казну господ она -

Пообещав, что будет мзда.



Война, как Демон во плоти

Безжалостна ко всем в пути,

Доподлинно и без прикрас

Отвратна в профиль и анфас.



Войне по нраву геноцид,

Концлагеря и крови вид...

Кайфует, слыша стон и плач.

По существу - она палач.



Людское племя на рекорд

Ввергает в огненный поток,

Не церемонясь, не стыдясь

И даже Бога не боясь.

Людмила СУРКОВА,

Вильнюс

Инф. «Обзора»
Категории: культура, история
Ключевые слова: стихи, 22 июня, начало войны
статья прочитана 228 раз
добавлена сегодня, 22 июня, 12:32

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