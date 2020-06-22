С печалью о страшной войне 🔊 Воспроизвести Фото Аркадия БАБАХИНА, "Обзор"







Кончался первый месяц лета,



Была прекрасная пора,



В ней солнце не жалело света,



Творя в природе чудеса.



Но небо вдруг перевернулось,



Низвергнув сверху мрак и ад,



Враз счастье в горе захлебнулось -



Война взорвала мир, как враг.



Как смерч иль буря, чёрный ворон



Кружил годами над страной,



Кидая смерть над мирным домом,



Уничтожая род людской.



С тех пор война живёт без спроса



Не только радостью побед,



Несёт слёз горести потоки,



Хранит трагедию тех лет...







С печалью я души слова бросаю,



Тот чёрный день сегодня вспоминая...



Виктор РАЙЧЕВ,



Вильнюс



Людмила Суркова



Война без прикрас



Из тени вышла вновь война,



Неймётся ей спустя года,



Трясёт казну господ она -



Пообещав, что будет мзда.







Война, как Демон во плоти



Безжалостна ко всем в пути,



Доподлинно и без прикрас



Отвратна в профиль и анфас.







Войне по нраву геноцид,



Концлагеря и крови вид...



Кайфует, слыша стон и плач.



По существу - она палач.







Людское племя на рекорд



Ввергает в огненный поток,



Не церемонясь, не стыдясь



И даже Бога не боясь.



Людмила СУРКОВА,



Вильнюс



Инф. «Обзора» Категории: культура, история Ключевые слова: стихи, 22 июня, начало войны — статья прочитана 228 раз Комментарии