С печалью о страшной войне

Кончался первый месяц лета,
Была прекрасная пора,
В ней солнце не жалело света,
Творя в природе чудеса.
Но небо вдруг перевернулось,
Низвергнув сверху мрак и ад,
Враз счастье в горе захлебнулось -
Война взорвала мир, как враг.
Как смерч иль буря, чёрный ворон
Кружил годами над страной,
Кидая смерть над мирным домом,
Уничтожая род людской.
С тех пор война живёт без спроса
Не только радостью побед,
Несёт слёз горести потоки,
Хранит трагедию тех лет...
С печалью я души слова бросаю,
Тот чёрный день сегодня вспоминая...
Была прекрасная пора,
В ней солнце не жалело света,
Творя в природе чудеса.
Но небо вдруг перевернулось,
Низвергнув сверху мрак и ад,
Враз счастье в горе захлебнулось -
Война взорвала мир, как враг.
Как смерч иль буря, чёрный ворон
Кружил годами над страной,
Кидая смерть над мирным домом,
Уничтожая род людской.
С тех пор война живёт без спроса
Не только радостью побед,
Несёт слёз горести потоки,
Хранит трагедию тех лет...
С печалью я души слова бросаю,
Тот чёрный день сегодня вспоминая...
Виктор РАЙЧЕВ,
Вильнюс
Война без прикрас
Из тени вышла вновь война,
Неймётся ей спустя года,
Трясёт казну господ она -
Пообещав, что будет мзда.
Война, как Демон во плоти
Безжалостна ко всем в пути,
Доподлинно и без прикрас
Отвратна в профиль и анфас.
Войне по нраву геноцид,
Концлагеря и крови вид...
Кайфует, слыша стон и плач.
По существу - она палач.
Людское племя на рекорд
Ввергает в огненный поток,
Не церемонясь, не стыдясь
И даже Бога не боясь.
Неймётся ей спустя года,
Трясёт казну господ она -
Пообещав, что будет мзда.
Война, как Демон во плоти
Безжалостна ко всем в пути,
Доподлинно и без прикрас
Отвратна в профиль и анфас.
Войне по нраву геноцид,
Концлагеря и крови вид...
Кайфует, слыша стон и плач.
По существу - она палач.
Людское племя на рекорд
Ввергает в огненный поток,
Не церемонясь, не стыдясь
И даже Бога не боясь.
Людмила СУРКОВА,
Вильнюс