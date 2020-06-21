Первая потеря чемпиона 🔊 Воспроизвести "Банга" спасла матч за мгновение до финального свистка.







В последнем туре первого круга литовского футбольного первенства действующий чемпион – мариямпольская «Судува» - потеряла первые очки, а главный аутсайдер турнира – «Панявежис» - добыл первое в этом сезоне очко.



И впервые в это году все матчи тура закончились вничью и с одинаковым счётом, но отнюдь не миролюбиво.



И о каком миролюбии можно говорить, когда в двух матчах из трёх ответные мячи были забиты фактически на последних компенсированных минутах, но, к слову, тренеры команд, потерявших в последний момент важные два очка, не стали винить в этом судей.



Главный тренер «рыцарей» Миндаугас Чяпас, у команды которого эти очки «увели» гости из Паневежиса, в послематчевом интервью также был сосредоточен на сугубо игровых моментах, а не на поисках «внешних факторов». И впервые в это году все матчи тура закончились вничью и с одинаковым счётом, но отнюдь не миролюбиво.И о каком миролюбии можно говорить, когда в двух матчах из трёх ответные мячи были забиты фактически на последних компенсированных минутах, но, к слову, тренеры команд, потерявших в последний момент важные два очка, не стали винить в этом судей.Главный тренер «рыцарей» Миндаугас Чяпас, у команды которого эти очки «увели» гости из Паневежиса, в послематчевом интервью также был сосредоточен на сугубо игровых моментах, а не на поисках «внешних факторов».



Будем надеяться, что истосковавшиеся по футболу болельщики придут на стадионы и станут свидетелями новых интересных матчей.



Чемпионат Литвы по футболу-2020



5-й тур



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Панявежис» – 1:1 (голы: Л.Траоре, 7 – Э.Вялюлис, 80). 330 зрителей.



«Банга» (Гаргждай) – «Кауно Жальгирис» – 1:1 (С.Ракаускас, 90+6 - Л.Пилибайтис, 77). 700 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:1 (Т.Саламон, 90+5 - М.Карамарко, 36). 620 зрителей.







Бомбардиры: 1. Йосип Тадич («Судува») – 3 гола, 2. Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – 2 гола.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 13 очков (разница мячей – 9:3), 2. «Жальгирис» - 10 (7:2), 3. «Кауно Жальгирис» - 7 (6:3), 4. «Банга» - 7 (4:3), 5. «Ритеряй» – 4 (3:8), 6. «Панявежис» - 1 (2:12).







В 6-м туре 24 июня встречаются: «Судува» - «Панявежис», «Жальгирис» - «Кауно Жальгирис», «Банга» - «Ритеряй».



А новый главный тренер «Панявежиса» Дайнюс Глявяцкас после этого матча подчеркнул, что добытое в Вильнюсе очко является очень важным с психологической точки зрения.Будем надеяться, что истосковавшиеся по футболу болельщики придут на стадионы и станут свидетелями новых интересных матчей.«Ритеряй» (Вильнюс) – «Панявежис» – 1:1 (голы: Л.Траоре, 7 – Э.Вялюлис, 80). 330 зрителей.«Банга» (Гаргждай) – «Кауно Жальгирис» – 1:1 (С.Ракаускас, 90+6 - Л.Пилибайтис, 77). 700 зрителей.«Судува» (Мариямполе) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:1 (Т.Саламон, 90+5 - М.Карамарко, 36). 620 зрителей.1. Йосип Тадич («Судува») – 3 гола, 2. Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – 2 гола.1. «Судува» - 13 очков (разница мячей – 9:3), 2. «Жальгирис» - 10 (7:2), 3. «Кауно Жальгирис» - 7 (6:3), 4. «Банга» - 7 (4:3), 5. «Ритеряй» – 4 (3:8), 6. «Панявежис» - 1 (2:12). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, Лига А, чемпионат Литвы по футболу, чемпионат Литвы — статья прочитана 180 раз Комментарии