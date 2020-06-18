Литовский фанат Криштиану Роналду не там преклонил колени 🔊 Воспроизвести Фото lff.lt







10 сентября 2019 года в Вильнюсе сборная Литвы проводила матч в рамках Лиги наций УЕФА, её соперником в тот вечер была сборная Португалии и её главная звезда - Криштиану Роналду.



Эта противостояние вызвало, естественно, большой интерес как со стороны СМИ, так и представителей политических кругов, не говоря уже о простых смертных болельщиках.



Вполне логично, что Криштиану Роналду привлек наибольшее внимание футбольных фанатов. К сожалению, в тот день не обошлось без эксцессов: в конце матча на поле выбежал литовский болельщик, который попытался обнять и сфотографироваться вместе с одной из двух крупнейших футбольных звёзд современности. Сразу после инцидента охрана и полиция на преклонившего перед своим идолом колени фаната отреагировали охранники и полиция, наложившая административный штраф на нарушителя, которым был Аудрюс Гадейкис. Эта противостояние вызвало, естественно, большой интерес как со стороны СМИ, так и представителей политических кругов, не говоря уже о простых смертных болельщиках.Вполне логично, что Криштиану Роналду привлек наибольшее внимание футбольных фанатов. К сожалению, в тот день не обошлось без эксцессов: в конце матча на поле выбежал литовский болельщик, который попытался обнять и сфотографироваться вместе с одной из двух крупнейших футбольных звёзд современности. Сразу после инцидента охрана и полиция на преклонившего перед своим идолом колени фаната отреагировали охранники и полиция, наложившая административный штраф на нарушителя, которым был Аудрюс Гадейкис.



ЛФФ попыталась взыскать эти деньги с нарушителя, но всё вылилось в длительный судебный процесс, который в итоге закончился переговорами федерации и фаната и мирным соглашением.



Комментируя решение суда, генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс подчеркнул, что Федерация футбола Литвы предложила такой сценарий с самого начала. «С самого начала федерация заняла такую позицию, чтобы достичь мирового соглашения, но по разным причинам сделать это не удалось. УЕФА оштрафовала нас на 10 000 евро, но после оценки всех нюансов мы решили найти всё же компромисс с А. Гадейкисом. Согласно достигнутому мирному соглашению, А.Гадейкис должен будет оплатить половину штрафа, наложенного на нас УЕФА, и покрыть все судебные издержки.



Подобные ситуации не часто случаются в истории спорта Литвы, поэтому мы хотели показать, что в будущем мы не будем прощать подобные инциденты. Я хотел бы поблагодарить и А. Гадейкиса, и юристов, которые согласились сотрудничать», - сказал Э. Станкявичюс. Не поддалась сантиментам и УЕФА, проинформировавшая Федерацию футбола Литвы о том, что за данное нарушение регламента ЛФФ придется заплатить штраф в размере 10 000 евро, о чём уже рассказывал "Обзор". ЛФФ попыталась взыскать эти деньги с нарушителя, но всё вылилось в длительный судебный процесс, который в итоге закончился переговорами федерации и фаната и мирным соглашением.Комментируя решение суда, генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс подчеркнул, что Федерация футбола Литвы предложила такой сценарий с самого начала. «С самого начала федерация заняла такую позицию, чтобы достичь мирового соглашения, но по разным причинам сделать это не удалось. УЕФА оштрафовала нас на 10 000 евро, но после оценки всех нюансов мы решили найти всё же компромисс с А. Гадейкисом. Согласно достигнутому мирному соглашению, А.Гадейкис должен будет оплатить половину штрафа, наложенного на нас УЕФА, и покрыть все судебные издержки.Подобные ситуации не часто случаются в истории спорта Литвы, поэтому мы хотели показать, что в будущем мы не будем прощать подобные инциденты. Я хотел бы поблагодарить и А. Гадейкиса, и юристов, которые согласились сотрудничать», - сказал Э. Станкявичюс. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: суд, УЕФА, иск, Литовская федерация футбола, ущерб, Криштиану Роналду — статья прочитана 156 раз Комментарии