То ли реклама, то ли ущерб 🔊 Воспроизвести







Прошлой осенью главный футбольный стадион Литвы – стадион Литовской федерации футбола, что за железнодорожным вокзалом Вильнюса – прогремел на весь мир благодаря случившемуся на нём инциденту.



Во время отборочного матча чемпионата Европы между сборными Литвы и Португалии на поле выбежал Аудрюс Гадейкис, поклонник звезды мирового футбола Криштиану Роналду. Болельщик преклонил колени перед своим божеством и в таком виде попал на многие порталы в мире.



Однако, как сообщает Во время отборочного матча чемпионата Европы между сборными Литвы и Португалии на поле выбежал Аудрюс Гадейкис, поклонник звезды мирового футбола Криштиану Роналду. Болельщик преклонил колени перед своим божеством и в таком виде попал на многие порталы в мире.Однако, как сообщает eurofootball.lt , это история дорого обошлась Литовской федерации футбола (ЛФФ): УЕФА оштрафовала её на 10 тысяч евро. А поскольку А.Гадейкис не собирается возмещать федерации упомянутые 10 тысяч, руководство ЛФФ решило эту сумму стребовать с фаната в судебном порядке. Правда, пока что борьба на этом фронте идёт с переменным успехом. Так, портал 15min.lt сообщал, что в конце января Плунгесский окружной суд удовлетворил иск ЛФФ и арестовал имущество фаната, однако оставив ему возможность проводить денежные операции.



А.Гадейкис с таким решением не согласился, после чего в начале апреля Клайпедский окружной суд решение коллег из Плунге аннулировал.



Генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс порталу 15min.lt в связи с этим заявил: «Мы доверяем нашим юристам и верим, что понесённые убытки будут возмещены. УЕФА автоматически вычитает эту сумму из дохода, передаваемого нам. Так что штраф уже оплачен, а теперь мы должны полагаться на судебный процесс».



Стоит заметить, что не все болельщики разделяют позицию ЛФФ, заявляя, что за 10000 евро получить рекламу мирового масштаба – это не ущерб, а достижение. Тем более, что литовские политики и градоначальники в подобных случаях нередко прибегают к такому аргументу. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: суд, УЕФА, иск, Литовская федерация футбола, ущерб, Криштиану Роналду — статья прочитана 225 раз Комментарии