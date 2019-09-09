Sveiki atvykę, Криштиану Роналду! 🔊 Воспроизвести







Во вторник в Вильнюсе на лучший в стране футбольный стадион выйдут футболисты сборной Португалии, и среди них будет сам Криштиану Роналду. Не обязательно, что он лично примет в добыче трёх очков для своей команды, но на стадионе-то он должен появиться.



По такому случаю в литовской столице была устроена любопытная пиар-акция: в десяти лучших ресторанах Вильнюса были зарезервированы столы на имя …«Роналду и Месси».



Понятное дело, что пока неизвестно, в какой из вильнюсских ресторанов вдруг захочет наведаться после игры один из двух лучших футболистов планеты, поэтому и сделан этот «выстрел дробью».



Впрочем, зарезервированные столики не означают, что Криштиану Роналду сможет присесть за них с товарищами по команде. Поскольку художница Йолита Вайткуте из еды и столовых аксессуаров создала образы славных спортсменов. Размеры «полотна» - более восьми метров в длину и три – в ширину. По такому случаю в литовской столице была устроена любопытная пиар-акция: в десяти лучших ресторанах Вильнюса были зарезервированы столы на имя …«Роналду и Месси».Понятное дело, что пока неизвестно, в какой из вильнюсских ресторанов вдруг захочет наведаться после игры один из двух лучших футболистов планеты, поэтому и сделан этот «выстрел дробью».Впрочем, зарезервированные столики не означают, что Криштиану Роналду сможет присесть за них с товарищами по команде. Поскольку художница Йолита Вайткуте из еды и столовых аксессуаров создала образы славных спортсменов. Размеры «полотна» - более восьми метров в длину и три – в ширину.



Приглашение для звёзд футбола было создано известной художницей Йолитой Вайткуте с помощью прекрасно известных всем атрибутов (блюда, украшения, зелень) и устриц, мидий, груша, винограда, сыров, кофе, инжира, десерта, овощей, литовского ржаного хлеба и других деликатесов.











Всего же за 27 часов кропотливой работы использовано 658 деталей инсталляции. Фотография с этим шедевром организаторы акции хотели бы вручить самому Роналду, прекрасно понимая, что, в случае успеха, Вильнюс получит такую рекламу, какую не купишь ни за какие деньги.



Впрочем, Инга Романовскене не сильно-то и скрывает изначальный замысел. По словам главы «Go Vilnius», эта акция направлена не только на то, чтобы оригинально встретить в Литве португальских спортсменов, но и привлечь внимание международного сообщества к самой столице Литвы, её талантливым создателям и незаурядным кулинарным впечатлениям.



Вот только большой вопрос: а действительно ли так уж обрадуется лучший в мире футболист (а кто-то сомневается, что Криштиану Роналду думает именно так?), если ему в Вильнюсе напомнят, что он всего лишь один из двух лучших футболистов на планете?



Фото: Go Vilnius







«Многие фанаты футбола слышали недавнее заявление Рональду о желании поужинать с давним соперником Лионелем Месси. В Вильнюсе талантливые и оригинальные повара создали целый ряд уникальных ресторанов, которые соответствуют лучшим образцам европейской кухни, так почему бы не пригласить спортсмена побывать в одном из них?» - так пояснила идею Инга Романовскене, глава Вильнюсского городского агентства по туризму и развитию бизнеса «Go Vilnius».Приглашение для звёзд футбола было создано известной художницей Йолитой Вайткуте с помощью прекрасно известных всем атрибутов (блюда, украшения, зелень) и устриц, мидий, груша, винограда, сыров, кофе, инжира, десерта, овощей, литовского ржаного хлеба и других деликатесов.Всего же за 27 часов кропотливой работы использовано 658 деталей инсталляции. Фотография с этим шедевром организаторы акции хотели бы вручить самому Роналду, прекрасно понимая, что, в случае успеха, Вильнюс получит такую рекламу, какую не купишь ни за какие деньги.Впрочем, Инга Романовскене не сильно-то и скрывает изначальный замысел. По словам главы «Go Vilnius», эта акция направлена не только на то, чтобы оригинально встретить в Литве португальских спортсменов, но и привлечь внимание международного сообщества к самой столице Литвы, её талантливым создателям и незаурядным кулинарным впечатлениям.Вот только большой вопрос: а действительно ли так уж обрадуется лучший в мире футболист (а кто-то сомневается, что Криштиану Роналду думает именно так?), если ему в Вильнюсе напомнят, что он всего лишь один из двух лучших футболистов на планете? Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Криштиану Роналду, «Роналду и Месси» — статья прочитана 186 раз Комментарии