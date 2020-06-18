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Вижу желание президента сплачивать – оценил годовое сообщение премьер Литвы



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, заслушавший первого годовое сообщение президента Гитанаса Науседы, отметил желание главы государства объединять и сплачивать – как народ, так и политиков.

"Я вижу желание и цель объединять и сплачивать, как народ, так и политиков. К ней президент стремится с начала срока полномочий", – сказал в четверг журналистам премьер в сейме.

Он также отметил, что не усмотрел в сообщении критики правительству, а комментируя высказывание президента об опущенной "до полного дна" планки политической ответственности, сказал, что это "вопрос дискуссий и оценок не только этого срока полномочий".

"Я не усматриваю никакой критики. (...) Я считаю, что это сообщение является обозрением всех важнейших президентских сфер, которое сплачивает и дает достаточно пищи для размышлений на будущее", – сказал С. Сквернялис.
В четверг в сейме, выступая со своим первым годовом сообщением, литовский президент Гитанас Науседа заявил, что планка политической ответственности находящихся во власти должностных лиц в Литве опустилась до полного дна.

"Позорно, что мы опустили до самого дна планку политической ответственности должностных лиц, находящихся во власти. Якобы все действия, которые ненаказуемы тюремным заключением, являются правильным и законными", – сказал Г. Науседа.

Президент не называл конкретных политиков в своем сообщении, однако в последнее полугодие он конфликтовал с правящими по поводу возможностей министра транспорта Ярослава Наркевича продолжать выполнят свои обязанности.

"Каждый может сам оценить, что президент имел в виду, очевидно, нужно спросить президента. Это вопрос дискуссий и оценки не только этого срока полномочий", – комментировал ситуацию премьер.

В ответ на вопрос о том, как он оценивает отношения правительства и президентской администрации, С. Сквернялис сказал, что "всякое бывает, но это естественно", а самое важное – что есть поиск диалога.

В ответ на вопрос о том, чего не хватало в годовом сообщении, премьер пошутил, что "не услышал похвалы правительству".

"А если серьезно, то я считаю, что президент очень четко представил все важнейшие сферы жизни, предусмотренные для него по Конституции. Он упомянул как достижения, так и болячки, проблемы", – сказал С. Сквернялис.

В своем первом годовом сообщении в сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.

Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция.

Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: премьер, президент, отчёт, оценки, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 июня, 18:30

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