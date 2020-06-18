Вижу желание президента сплачивать – оценил годовое сообщение премьер Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, заслушавший первого годовое сообщение президента Гитанаса Науседы, отметил желание главы государства объединять и сплачивать – как народ, так и политиков.



"Я вижу желание и цель объединять и сплачивать, как народ, так и политиков. К ней президент стремится с начала срока полномочий", – сказал в четверг журналистам премьер в сейме.



Он также отметил, что не усмотрел в сообщении критики правительству, а комментируя высказывание президента об опущенной "до полного дна" планки политической ответственности, сказал, что это "вопрос дискуссий и оценок не только этого срока полномочий".



"Я не усматриваю никакой критики. (...) Я считаю, что это сообщение является обозрением всех важнейших президентских сфер, которое сплачивает и дает достаточно пищи для размышлений на будущее", – сказал С. Сквернялис. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, заслушавший первого годовое сообщение президента Гитанаса Науседы, отметил желание главы государства объединять и сплачивать – как народ, так и политиков."Я вижу желание и цель объединять и сплачивать, как народ, так и политиков. К ней президент стремится с начала срока полномочий", – сказал в четверг журналистам премьер в сейме.Он также отметил, что не усмотрел в сообщении критики правительству, а комментируя высказывание президента об опущенной "до полного дна" планки политической ответственности, сказал, что это "вопрос дискуссий и оценок не только этого срока полномочий"."Я не усматриваю никакой критики. (...) Я считаю, что это сообщение является обозрением всех важнейших президентских сфер, которое сплачивает и дает достаточно пищи для размышлений на будущее", – сказал С. Сквернялис. В четверг в сейме, выступая со своим первым годовом сообщением, литовский президент Гитанас Науседа заявил, что планка политической ответственности находящихся во власти должностных лиц в Литве опустилась до полного дна.



"Позорно, что мы опустили до самого дна планку политической ответственности должностных лиц, находящихся во власти. Якобы все действия, которые ненаказуемы тюремным заключением, являются правильным и законными", – сказал Г. Науседа.



Президент не называл конкретных политиков в своем сообщении, однако в последнее полугодие он конфликтовал с правящими по поводу возможностей министра транспорта Ярослава Наркевича продолжать выполнят свои обязанности.



"Каждый может сам оценить, что президент имел в виду, очевидно, нужно спросить президента. Это вопрос дискуссий и оценки не только этого срока полномочий", – комментировал ситуацию премьер.



В ответ на вопрос о том, как он оценивает отношения правительства и президентской администрации, С. Сквернялис сказал, что "всякое бывает, но это естественно", а самое важное – что есть поиск диалога.



В ответ на вопрос о том, чего не хватало в годовом сообщении, премьер пошутил, что "не услышал похвалы правительству".



"А если серьезно, то я считаю, что президент очень четко представил все важнейшие сферы жизни, предусмотренные для него по Конституции. Он упомянул как достижения, так и болячки, проблемы", – сказал С. Сквернялис.



В своем первом годовом сообщении в сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.



Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция.



Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, президент, отчёт, оценки, Науседа География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии