Д. Грибаускайте: президент выдержал первый год 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа выдержал первый год, он было особенно сложным, заявила бывший президент страны Даля Грибаускайте оценивая первое годовое сообщение главы государства.



"Я поздравляю президента с первым годовым сообщением, первый год всегда бывает труднее, и этот выпал особенно сложным, с пандемией и экономической ситуацией, но я считаю, что президент выдержал первый год", – заявила Д. Грибаускайте журналистам.



"Я бы просто хотела пожелать ему сил, ведь прекрасно знаю, что это за работа, и как коллега президент желаю ему всего наилучшего", – добавила она.



В своем первом годовом сообщении в сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.



Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция.



Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике. Президент Литвы Гитанас Науседа выдержал первый год, он было особенно сложным, заявила бывший президент страны Даля Грибаускайте оценивая первое годовое сообщение главы государства."Я поздравляю президента с первым годовым сообщением, первый год всегда бывает труднее, и этот выпал особенно сложным, с пандемией и экономической ситуацией, но я считаю, что президент выдержал первый год", – заявила Д. Грибаускайте журналистам."Я бы просто хотела пожелать ему сил, ведь прекрасно знаю, что это за работа, и как коллега президент желаю ему всего наилучшего", – добавила она.В своем первом годовом сообщении в сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция.Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Президент Литвы, Грибаускайте, отчёт, годовое сообщение, оценка, Гитанас Науседа, Науседа География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии