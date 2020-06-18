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Д. Грибаускайте: президент выдержал первый год



Президент Литвы Гитанас Науседа выдержал первый год, он было особенно сложным, заявила бывший президент страны Даля Грибаускайте оценивая первое годовое сообщение главы государства.

"Я поздравляю президента с первым годовым сообщением, первый год всегда бывает труднее, и этот выпал особенно сложным, с пандемией и экономической ситуацией, но я считаю, что президент выдержал первый год", – заявила Д. Грибаускайте журналистам.

"Я бы просто хотела пожелать ему сил, ведь прекрасно знаю, что это за работа, и как коллега президент желаю ему всего наилучшего", – добавила она.

В своем первом годовом сообщении в сейме Г. Науседа акцентировал, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.

Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция.

Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике.
BNS
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Президент Литвы, Грибаускайте, отчёт, годовое сообщение, оценка, Гитанас Науседа, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 июня, 17:40

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