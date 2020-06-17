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СМИ: скандировавший слава Украине футболист переедет в Россию



Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе, пишет РИА Новости-СПОРТ со ссылкой на турецкий портал "Sporundibi".

Утверждается, что по окончании текущего сезона 31-летний футболист покинет свой нынешний клуб — турецкий "Бешикташ" — и перейдет в команду Российской премьер-лиги (РПЛ).

Название российского клуба, к которому может присоединиться Вида, не уточняется.

На чемпионате мира по футболу 2018 года после победы сборной Хорватии над командой России в интернете появился видеоролик, на котором запечатлено, как Вида скандировал "Слава Украине".

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике.
rsport.ria.ru
Категории: общество, спорт
Ключевые слова: футбол, национализм, трансфер, хорват
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добавлена сегодня, 17 июня, 19:00

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