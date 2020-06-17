СМИ: скандировавший слава Украине футболист переедет в Россию 🔊 Воспроизвести



Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе, пишет



Утверждается, что по окончании текущего сезона 31-летний футболист покинет свой нынешний клуб — турецкий "Бешикташ" — и перейдет в команду Российской премьер-лиги (РПЛ).



Название российского клуба, к которому может присоединиться Вида, не уточняется.



На чемпионате мира по футболу 2018 года после победы сборной Хорватии над командой России в интернете появился видеоролик, на котором запечатлено, как Вида скандировал "Слава Украине".



"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике. Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе, пишет РИА Новости-СПОРТ со ссылкой на турецкий портал "Sporundibi".Утверждается, что по окончании текущего сезона 31-летний футболист покинет свой нынешний клуб — турецкий "Бешикташ" — и перейдет в команду Российской премьер-лиги (РПЛ).Название российского клуба, к которому может присоединиться Вида, не уточняется.На чемпионате мира по футболу 2018 года после победы сборной Хорватии над командой России в интернете появился видеоролик, на котором запечатлено, как Вида скандировал "Слава Украине"."Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике. rsport.ria.ru Категории: общество, спорт Ключевые слова: футбол, национализм, трансфер, хорват — статья прочитана 57 раз Комментарии