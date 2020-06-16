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Сеул: власти КНДР взорвали штаб по взаимодействию с Южной Кореей

REUTERS Image caption Штаб с большой помпой открыли в сентябре 2018 года


По сообщению южнокорейских официальных лиц, Северная Корея взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей, который располагался в окрестностях приграничного города Кэсон, сообщает ВВС.

За несколько часов до этого власти КНДР возобновили угрозы развернуть военные действия против своего южного соседа.
Межкорейский штаб связи с большой помпой открылся в 2018 году на территории КНДР, после переговоров между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, чтобы помочь двум Кореям взаимодействовать друг с другом.

Однако с января 2020 года он пустовал из-за введенных в связи с пандемией Covid-19 ограничений.

Министерство унификации Южной Кореи подтвердило из Сеула, что в 2.49 по местному времени в штабе произошел взрыв.

Напряженность между Северной и Южной Кореями нарастала в последние недели и была вызвана тем, что группа перебежчиков посылала из Южной Кореи пропагандистскую информацию в КНДР.

В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил уничтожить штаб по взаимодействию "трагическим образом".

Символический удар

"Уничтожение Северной Кореей насильственным образом штаба связи в Кэсоне является символическим ударом по межкорейскому воссоединению и взаимодействию", - заявил Лейв-Эрик Изли из Университета Ихва в Сеуле.

"Трудно представить, как подобное поведение поможет режиму Кима получить в глобальном масштабе то, к чему он стремится, однако это, без сомнения, будет использоваться для пропаганды среди собственного населения", - отметил он.

Север и Юг номинально находятся в состоянии войны, поскольку, когда война в Корее окончилась в 1953 году, мирное соглашение так и не было подписано.

bbc.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: угроза, оружие, взрыв, КНДР, Корея, здание
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добавлена сегодня, 16 июня, 12:16

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