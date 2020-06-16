Сеул: власти КНДР взорвали штаб по взаимодействию с Южной Кореей 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Штаб с большой помпой открыли в сентябре 2018 года



По сообщению южнокорейских официальных лиц, Северная Корея взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей, который располагался в окрестностях приграничного города Кэсон, сообщает



За несколько часов до этого власти КНДР возобновили угрозы развернуть военные действия против своего южного соседа. По сообщению южнокорейских официальных лиц, Северная Корея взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей, который располагался в окрестностях приграничного города Кэсон, сообщает ВВС За несколько часов до этого власти КНДР возобновили угрозы развернуть военные действия против своего южного соседа. Межкорейский штаб связи с большой помпой открылся в 2018 году на территории КНДР, после переговоров между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, чтобы помочь двум Кореям взаимодействовать друг с другом.



Однако с января 2020 года он пустовал из-за введенных в связи с пандемией Covid-19 ограничений.



Министерство унификации Южной Кореи подтвердило из Сеула, что в 2.49 по местному времени в штабе произошел взрыв.



Напряженность между Северной и Южной Кореями нарастала в последние недели и была вызвана тем, что группа перебежчиков посылала из Южной Кореи пропагандистскую информацию в КНДР.



В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил уничтожить штаб по взаимодействию "трагическим образом".



Символический удар



"Уничтожение Северной Кореей насильственным образом штаба связи в Кэсоне является символическим ударом по межкорейскому воссоединению и взаимодействию", - заявил Лейв-Эрик Изли из Университета Ихва в Сеуле.



"Трудно представить, как подобное поведение поможет режиму Кима получить в глобальном масштабе то, к чему он стремится, однако это, без сомнения, будет использоваться для пропаганды среди собственного населения", - отметил он.



Север и Юг номинально находятся в состоянии войны, поскольку, когда война в Корее окончилась в 1953 году, мирное соглашение так и не было подписано.



bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: угроза, оружие, взрыв, КНДР, Корея, здание — статья прочитана 163 раза Комментарии