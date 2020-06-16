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Экономика Литвы: цифры и факты



В первом квартале этого года количество свободных рабочих мест в Литве было ниже среднего показателя в Евросоюзе, сообщил Евростат.

Доля свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в январе-марте составило 1,1% всех позиций, или на 0,8 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,9%), свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

За год – в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, этот показатель в Литве снизился на 0,4%.

В Латвии показатель составил 2%, а в Эстонии - 1,4%.

Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (5,7%).

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Во вторник возобновляются регулярные авиарейсы из Вильнюса в Барселону, Милан и Дублин.

В Милан и Барселону будут летать самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air, полеты будут выполняться по вторникам и субботам, однако с июля их станет больше, указано на интернет-сайте Wizz Air.
В Дублин будут летать самолеты латвийской авиакомпании Air Baltic. Сначала рейсы будут выполняться четыре и шесть раз в неделю, а с июля - ежедневно.

Правительство на прошлой неделе разрешило возобновить регулярное авиасообщение с Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией.

Ранее разрешено было возобновить авиасообщение с Францией, Данией, Финляндией, Германией, Нидерландами, Норвегией, Эстонией и Латвией.

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Производитель приборов ночного видения Yukon Advanced Optics Worldwide в прошлом году получил 87,517 млн евро выручки - на 6,25% больше, чем в 2018 году (82,372 млн евро).

Чистая прибыль предприятия увеличилась на 5,2% до 24,165 млн евро (22,978 млн евро), указано в отчете для Реестрового центра.

Yukon Advanced Optics Worldwide собирается выплатить своим акционерам в этом году 4 млн евро дивидендов.

Компания производит продукцию брендов Pulsar и Yukon, у нее есть подразделения в Беларуси, Китае, России, Великобритании и на Украине.

Акционеры Yukon Advanced Optics Worldwide - восемь физических лиц.
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Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: экономика, цены, Wizz Air, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 июня, 16:20

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