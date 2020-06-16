Дискуссии о государственном банке Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Поддерживающий идею государственного банка литовский президент считает, что такой банк должен концентрироваться не на розничном банкинге, а на кредитовании бизнеса и производства, говорит советник главы государства.



По словам Симонаса Крепшты, Гитанас Науседа озвучил такую идею, видя, что банковская система Литвы является одной из наиболее концентрированных во всем Евросоюзе (ЕС), а кредитование бизнеса ограничено.



"Плохая часть та, что кредитование бизнеса, и особенно малого и среднего, ограничено. Даже в хороший для экономики период в прошлом году кредитование бизнеса было отрицательным, кредитный портфель для бизнеса уменьшился, а портфель ипотечных кредитов вырос на 8%", - сказал С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas во вторник. Поддерживающий идею государственного банка литовский президент считает, что такой банк должен концентрироваться не на розничном банкинге, а на кредитовании бизнеса и производства, говорит советник главы государства.По словам Симонаса Крепшты, Гитанас Науседа озвучил такую идею, видя, что банковская система Литвы является одной из наиболее концентрированных во всем Евросоюзе (ЕС), а кредитование бизнеса ограничено."Плохая часть та, что кредитование бизнеса, и особенно малого и среднего, ограничено. Даже в хороший для экономики период в прошлом году кредитование бизнеса было отрицательным, кредитный портфель для бизнеса уменьшился, а портфель ипотечных кредитов вырос на 8%", - сказал С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas во вторник. "Очевидно, что сейчас, когда экономика сталкивается с вызовами, это кредитование бизнеса будет еще меньше", - добавил он.



В этой связи, по словам советника президента, Национальный банк развития должен занять те ниши, которые не занимают коммерческие банки - кредитовать бизнес и производство.



"По мнению президента, Национальный банк развития должен концентрироваться на предоставление кредитов бизнесу, таких кредитов, которые были бы направлены на инвестиции, на укрепление производственных мощностей, что актуально сейчас, в ситуации с COVID-19, когда планируется, что часть производства будет переведена из Азии поближе к Европе", - сказал он.



По словам С. Крепшты, Национальный банк развития с капиталом 100 млн евро мог бы иметь кредитный портфель в объеме около 1 млрд евро.



Банк этот можно было бы создать на основе уже действующих учреждений, в качество примера советник привел Invega или Фонд гарантий для сельскохозяйственных кредитов.



В сейме во вторник должна рассматриваться идея правящих о государственном банке. Оппозиция говорит, что эта идея - предвыборный трюк, однако часть парламентариев поддерживает идею такого банка и говорит, что он создаст конкуренцию коммерческим банкам, кредиты станут доступнее бизнесу, а банковские услуги - жителям периферии.



Как утверждает Еврокомиссия, сейчас банковский сектор Литвы - один из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому увеличивается и системный рынок. Трем крупнейшим банкам: Swedbank, SEB и Luminor, - принадлежит около 80% рынка.



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В связи с предложением правящих создать Государственный банк развития премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что такой банк можно было бы создать вместе с частным капиталом.



"Модель могла бы быть примерно 50 на 50 (% - BNS) - государство с частным инвестором", - заявил премьер журналистам в сейме во вторник.



По его словам, госбанк мог бы кредитовать малый бизнес, однако премьер сомневается, что ему следует заниматься розничным банковским делом.



Как сказал глава правительство, было очень трудно найти финансовых посредников для распределения государственной помощь пострадавшим от коронавирусного кризиса предприятиям страны, особенно малым.



Правящие предлагают сейму уполномочить правительство незамедлительно начать консультации с Еврокомиссией о технической помощи учреждению Государственного банка развития и рассмотреть возможность участия государства в капитале кредитных учреждений.



Банк предлагается создать на основе действующих и предоставляющих кредитные гарантии агентств. Государственный банк развития получил бы банковскую лицензию и находился бы под надзором центробанка.



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Литовский парламент по представлении одобрил предложение правящих начать подготовку к учреждению Государственного банка развития (Valstybinis pletros bankas) – банк, создаваемый на базе уже действующего фонда или агентства будет стремиться получить лицензию, надзор за ним будет осуществлять Банк Литвы (Центробанк).



За такое проект постановления сейма во вторник проголосовали 69 членов сейма, "против" были 12, а воздержались 15. Далее проект постановления сейм рассмотрит 23 июня.



Предлагается уполномочить правительство незамедлительно начать консультации с Еврокомиссией о технической помощи в учреждении такого банка и рассмотрении возможностей участия государства в его капитале.



За учреждение госбанка выступает и президент Гитанас Науседа.



Однако министр финансов Вилюс Шапока и глава ЦБ Литвы Витаса Василяускас придерживаются осторожной позиции. В. Шапока ранее заявлял, что учреждение госбанка потребует почти год и обойдется приблизительно в 1 млрд евро. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: президент, государство, создание, банк География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии