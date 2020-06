The Washington Post США : Украина утверждает, что она перехватила взятку в шесть миллионов долларов, предлагавшуюся за закрытие дела в отношении основателя Burisma 🔊 Воспроизвести © Пресс-служба президента Украины



На Украине продолжается развиваться скандальная история вокруг коррупционного дела с участием возможного кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера. На этот раз в Киеве заявили о «перехвате» взятки размером в шесть миллионов долларов…



Как сообщает украинская прокуратура, 6 миллионов долларов новыми банкнотами, перевязанными розовыми и желтыми резинками, предназначались для руководителей антикоррупционных ведомств Украины за закрытие дела в отношении основателя газовой компании Burisma.



Эта груда денег очень удивила самих украинцев — и вовсе не потому, что сумма оказалась такой большой. На Украине, которая уже давно страдает от повсеместной коррупции, подобные взятки обычно передаются тихо и незаметно — так, чтобы никто об этом не знал. Как сообщает украинская прокуратура, 6 миллионов долларов новыми банкнотами, перевязанными розовыми и желтыми резинками, предназначались для руководителей антикоррупционных ведомств Украины за закрытие дела в отношении основателя газовой компании Burisma.Эта груда денег очень удивила самих украинцев — и вовсе не потому, что сумма оказалась такой большой. На Украине, которая уже давно страдает от повсеместной коррупции, подобные взятки обычно передаются тихо и незаметно — так, чтобы никто об этом не знал.



Как сообщают власти, один чиновник антикоррупционного бюро получил взятку в 6 миллионов долларов за прекращение дела в отношении основателя компании Burisma Николая Злочевского, бывшего министра экологии и природных ресурсов. Украинские СМИ отметили, что, чтобы пересчитать эти деньги, потребовалось 12 часов.



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий полностью исключил возможность причастности к этому делу кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена (Joe Biden) и его сына Хантера Байдена. Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о возможной причастности Злочевского, еще одного сотрудника компании Burisma и двоих бывших чиновников налоговой службы.



Злочевского обвиняют в незаконном присвоении заемных средств, выданных Национальным банком Украины украинскому Реал Банку в 2013 году. Хантер Байден вошел в состав совета директоров компании Burisma в 2014 году и покинул его в 2018 году.



В этом году украинская компания Burisma оказалась в центре процесса по делу об импичменте против президента Дональда Трампа. В прошлом году президент Трамп попытался заставить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов на том основании, что Хантер Байден входил в состав совета директоров этой газовой компании.



Burisma остается в центре попыток адвоката Трампа Рудольфа Джулиани (Rudolph Giuliani) накопать компромат на Джо Байдена, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок. Джулиани активно продвигал информацию о том, что, будучи вице-президентом, Байден заставил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина в обмен на кредитные гарантии в размере 1 миллиарда долларов. Союзники Трампа утверждают, что Байден хотел предотвратить любые расследования, в которых мог быть замешан его сын.



Однако в тот момент Байден не скрывал своего стремления добиться увольнения Шокина, поскольку Соединенные Штаты, Евросоюз и международные финансовые институты считали борьбу Шокина с коррупцией неэффективной.



Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка проверил материалы дела в отношении Burisma и заявил, что ему не удалось обнаружить никаких свидетельств противозаконных действий со стороны Байденов.



Представители компании Burisma отрицают причастность к попытке дачи взятки. «Компания Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях, — говорится в заявлении компании от 13 июня. — Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины».



Подробности касательно предположительной взятки стали известны в суде в воскресенье, 14 июня. По подозрению в причастности к попытке дачи взятки были задержаны первый заместитель начальника Государственной налоговой службы в городе Киев Николай Ильяшенко, бывший юрист компании Burisma и бывший сотрудник украинской налоговой службы Андрей Кича и еще одна бывшая чиновница налоговой службы Елена Мазурова.



Прокуратура предполагает, что Ильяшенко вручил три сумки с 5 миллионами долларов 100-долларовыми купюрами сотруднику антикоррупционного бюро Евгению Шевченко на парковке Государственной налоговой службы города Киев. Еще 1 миллион долларов предназначался посреднику «в качестве комиссии».



По словам представителей властей, 6 миллионов долларов — это рекордная сумма взятки, перехваченной на Украине. Эти деньги будут переданы в государственную казну Украины.



Как сообщили чиновники, прекращение этого дела должно было стать подарком на день рождения Злочевского, которому в воскресенье исполнилось 54 года. Это позволило бы ему вернуться на Украину, не рискуя оказаться под арестом.



По словам Сытника, Злочевский, который сейчас находится за границей, тоже под подозрением.



По версии прокуратуры, задержанные договорились о передаче взятки на встрече в среду. Для передачи взятки Шевченко встретился с Ильяшенко, Кичей и Мазуровой в пятницу, 12 июня. Как сообщает прокуратура, Ильяшенко нес три большие сумки, набитые наличными. Холодницкий отверг возможность причастности Байденов. Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют», — заявил Холодницкий. По словам Сытника, у этого дела нет политического подтекста.



Некоторые антикоррупционные активисты увидели в этих арестах обнадеживающий признак того, что культура коррупции на Украине наконец начинает меняться. Я думаю, что это очень важный шаг, но нет никаких сомнений в том, что это лишь вершина айсберга, — сказала Дарья Каленюк, директор Центра противодействия коррупции. — Это самая крупная взятка, предназначавшаяся высокопоставленному чиновнику, которая была перехвачена властями. Прокуроры ведут себя так, будто они в супермаркете, и это обычное дело для Украины. Существует цена за закрытие дел, и существует цена за повторное их открытие. Этот эпизод стал поворотным моментом».



Я думаю, что это очень важный шаг, но нет никаких сомнений в том, что это лишь вершина айсберга, — сказала Дарья Каленюк, директор Центра противодействия коррупции. — Это самая крупная взятка, предназначавшаяся высокопоставленному чиновнику, которая была перехвачена властями. Прокуроры ведут себя так, будто они в супермаркете, и это обычное дело для Украины. Существует цена за закрытие дел, и существует цена за повторное их открытие. Этот эпизод стал поворотным моментом».

Авторы: Робин Диксон (Robyn Dixon), Дэвид Стерн (David L. Stern) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ