Без потерь – только «Судува» 🔊 Воспроизвести Фото: fkbanga.lt







После четвёртого тура литовского футбольного первенства, возобновившегося совсем недавно после долгого карантинного перерыва, без очковых потерь пока идёт только действующий чемпион.



«Судуве» в какой-то степени помогло то, что Дисциплинарный комитет Литовской федерации футбола (ЛФФ) не очень жёстко наказал австрийского легионера мариямпольского клуба Михрета Топчагича за то, что он в матче с каунасским «Жальгирисом», уже находясь на скамейке запасных после замены, выбежал на поле, когда соперники устроили там разборки. Пробежав, по свидетельству портала sportas.lt, метров 40, М.Топчагич принял участие в выяснении отношений. За это он получил красную карточку и, по решению Дисциплинарного комитета, одноматчевую дисквалификацию. «Судуве» в какой-то степени помогло то, что Дисциплинарный комитет Литовской федерации футбола (ЛФФ) не очень жёстко наказал австрийского легионера мариямпольского клуба Михрета Топчагича за то, что он в матче с каунасским «Жальгирисом», уже находясь на скамейке запасных после замены, выбежал на поле, когда соперники устроили там разборки. Пробежав, по свидетельству портала sportas.lt, метров 40, М.Топчагич принял участие в выяснении отношений. За это он получил красную карточку и, по решению Дисциплинарного комитета, одноматчевую дисквалификацию.



Может, пришла пора разработать свою шкалу наказаний?



Чемпионат Литвы по футболу-2020



4-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Панявежис» – 2:0 (голы: Э.Давид, 23, С.Урбис, 82). Незабитый пенальти: Г.Сиргедас, 80 - «Кауно Жальгирис». 250 зрителей.



«Банга» (Гаргждай) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:1 (Д.Шимкус, 64). 300 зрителей.



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Судува» (Мариямполе) – 1:3 (Д.Кодзь, 78 - С.Керла, 46, М.Топчагич, 58, Й.Тадич, 63). Удаление: Д.Пушич, 69 - «Судува».







Бомбардиры: 1. Йосип Тадич («Судува») – 3 гола, 2. Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – 2 гола.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 12 очков (разница мячей – 8:2), 2. «Жальгирис» - 9 (6:1), 3. «Кауно Жальгирис» - 6 (5:2), 4. «Банга» - 6 (3:2), 5. «Ритеряй» – 3 (2:7), 6. «Панявежис» - 0 (1:11).







В 5-м туре 19-20 июня встречаются: «Ритеряй» - «Панявежис», «Банга» - «Кауно Жальгирис», «Судува» - «Жальгирис».



В связи с этим sportas.lt обращает внимание на то, что в регламенте соревнований под эгидой ЛФФ количество матчей, которые должен пропустить удалённый с поля игрок, весомость наказания отдана полностью на откуп членов Дисциплинарного комитета.Может, пришла пора разработать свою шкалу наказаний?«Кауно Жальгирис» – «Панявежис» – 2:0 (голы: Э.Давид, 23, С.Урбис, 82). Незабитый пенальти: Г.Сиргедас, 80 - «Кауно Жальгирис». 250 зрителей.«Банга» (Гаргждай) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:1 (Д.Шимкус, 64). 300 зрителей.«Ритеряй» (Вильнюс) – «Судува» (Мариямполе) – 1:3 (Д.Кодзь, 78 - С.Керла, 46, М.Топчагич, 58, Й.Тадич, 63). Удаление: Д.Пушич, 69 - «Судува».1. Йосип Тадич («Судува») – 3 гола, 2. Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – 2 гола.1. «Судува» - 12 очков (разница мячей – 8:2), 2. «Жальгирис» - 9 (6:1), 3. «Кауно Жальгирис» - 6 (5:2), 4. «Банга» - 6 (3:2), 5. «Ритеряй» – 3 (2:7), 6. «Панявежис» - 0 (1:11).В 5-м туре 19-20 июня встречаются: «Ритеряй» - «Панявежис», «Банга» - «Кауно Жальгирис», «Судува» - «Жальгирис». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, Лига А, чемпионат Литвы по футболу, чемпиона Литвы — статья прочитана 113 раз Комментарии