Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского, РИА Новости.
"Я очень аккуратно стараюсь комментировать или лучше не комментировать то, что происходит в США или других странах. То, что там произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Российского лидера также удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа.
"Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", — отметил Путин.
Волна протестов и беспорядков в ряде американских городов прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на задержанного наручники и повалили на землю, причем один из них наступил ему коленом на шею.
Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, а затем затихает. Позже он умер в реанимации. Через несколько дней четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
После начала массовых протестов Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию, однако власти ряда регионов заявили, что способны справиться с беспорядками и без военных.
"Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", — отметил Путин.
Беспорядки в США
Волна протестов и беспорядков в ряде американских городов прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на задержанного наручники и повалили на землю, причем один из них наступил ему коленом на шею.
Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, а затем затихает. Позже он умер в реанимации. Через несколько дней четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
После начала массовых протестов Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию, однако власти ряда регионов заявили, что способны справиться с беспорядками и без военных.