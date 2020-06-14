Путин впервые прокомментировал события в США 🔊 Воспроизвести Путин впервые прокомментировал события в США 12:17 14.06.2020 (обновлено: 13:16 14.06.2020) 76826 Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка. Фото: © РИА Новости / Брайан Смит



Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского,



"Я очень аккуратно стараюсь комментировать или лучше не комментировать то, что происходит в США или других странах. То, что там произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского, РИА Новости.



"Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", — отметил Путин.



Беспорядки в США



Волна протестов и беспорядков в ряде американских городов прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на задержанного наручники и повалили на землю, причем один из них наступил ему коленом на шею.



Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, а затем затихает. Позже он умер в реанимации. Через несколько дней четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.



После начала массовых протестов Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию, однако власти ряда регионов заявили, что способны справиться с беспорядками и без военных. Российского лидера также удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа."Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", — отметил Путин.Волна протестов и беспорядков в ряде американских городов прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на задержанного наручники и повалили на землю, причем один из них наступил ему коленом на шею.Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, а затем затихает. Позже он умер в реанимации. Через несколько дней четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.После начала массовых протестов Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию, однако власти ряда регионов заявили, что способны справиться с беспорядками и без военных. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Дональд Трамп, США, массовые протесты, Владимир Путин — статья прочитана 102 раза Комментарии