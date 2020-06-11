Новый Закон о лоббистской деятельности внес бы больше ясности – премьер Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквернялис полагает, что нужно принять новый Закон о лоббистской деятельности, так как он внес бы больше ясности и для лоббистов, и для тех, кто принимает решения.



"Думаю, что было бы просто больше ясности и для одной, и для другой стороны", - сказал премьер в четверг журналистам в сейме.



"На мой взгляд, те же самые лоббисты поднимают вопросы. Прежде всего, о том, кто лоббист, а кто нет, кто должен регистрироваться, кто нет, почему одни регистрируются, другие - нет", - сказал он.



В четверг в сейм планируется заново внести Закон о лоббистской деятельности.



Новый законопроект зарегистрировали более 30 парламентариев, преимущественно правящие "аграрии", в том числе лидер партии Рамунас Карбаускис, глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширвинскене, вице-председатель сейма Арвидас Некрошюс. Литовский премьер Саулюс Сквернялис полагает, что нужно принять новый Закон о лоббистской деятельности, так как он внес бы больше ясности и для лоббистов, и для тех, кто принимает решения."Думаю, что было бы просто больше ясности и для одной, и для другой стороны", - сказал премьер в четверг журналистам в сейме."На мой взгляд, те же самые лоббисты поднимают вопросы. Прежде всего, о том, кто лоббист, а кто нет, кто должен регистрироваться, кто нет, почему одни регистрируются, другие - нет", - сказал он.В четверг в сейм планируется заново внести Закон о лоббистской деятельности.Новый законопроект зарегистрировали более 30 парламентариев, преимущественно правящие "аграрии", в том числе лидер партии Рамунас Карбаускис, глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширвинскене, вице-председатель сейма Арвидас Некрошюс. Проектом предлагается узаконить так называемое перекрестное декларирование, когда лоббистскую деятельность обязаны декларировать и лоббисты, и общавшиеся с ними политики, госслужащие.



Новый проект "аграрии" вносят после сообщений правоохраны о подозрениях в адрес глав двух предпринимательских организаций.



В соответствии с действующим сейчас Законом о лоббисткой деятельности, лоббисты обязаны предоставлять Главной комиссии по служебной этике декларации о своей деятельности, между тем политики, госслужащие не обязаны сообщать о своих встречах с лоббистами.



В сейме уже были попытки принять новое регулирование лоббизма, но безуспешно. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, закон, лоббизм География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии