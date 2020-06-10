Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> В. Суткус уходит с должности главы Конфедерации бизнеса Литвы, его сменит А. Романовскис

В. Суткус уходит с должности главы Конфедерации бизнеса Литвы, его сменит А. Романовскис

Валдас Суткус


Подозреваемый в коррупции Валдас Суткус ушел в отставку с должности президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ).

Новым президентом КБЛ избран временно исполнявший эти обязанности в последнее время Андрюс Романовскис, сообщила конфедерация.

В. Суткус утверждает, что не согласен с предъявленными ему подозрениями, но подчеркивает, что из-за создавшейся ситуации ему невозможно продолжать должным образом выполнять обязанности президента КБЛ.

"Из-за распространенной сотрудниками правоохраны публичной информации о предъявленных мне подозрениях брошена тень не только на меня лично, но и на всю КБЛ", - сказал В. Суткус для пресс-релиза.

"Очевидно, что из-за последствий, вызванных проводимым досудебным расследованием, я не только не могу должным образом представлять организацию в должности ее главы, но и сталкиваюсь с необходимостью всю свою энергию направлять сейчас на личную правовую защиту", - сказал он.
Избранный новым президентом КБЛ А. Романовскис подчеркнул гласность и прозрачность деятельности организации.

"Обязанностью нашей организации всегда было представительство литовского бизнеса, и мы по-прежнему надеемся, что это является общественным интересом. Мы делали это и будем делать гласно и прозрачно", - сказал для пресс-релиза А. Романовскис.

По его словам, КБЛ всегда будет оставаться сторонником открытого диалога с государством и представителями профсоюзов.

В. Суткус на прошлой неделе был задержан после сообщений правоохраны о проведении досудебного расследования относительно крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и подлога документов. Суд отклонил просьбу прокуроров его арестовать.

В деле также был задержан и президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс. Он тоже отрицает свою вину.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые
География: Литва
статья прочитана 122 раза
добавлена сегодня, 10 июня, 15:35

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка