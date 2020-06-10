В. Суткус уходит с должности главы Конфедерации бизнеса Литвы, его сменит А. Романовскис 🔊 Воспроизвести Валдас Суткус



Подозреваемый в коррупции Валдас Суткус ушел в отставку с должности президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ).



Новым президентом КБЛ избран временно исполнявший эти обязанности в последнее время Андрюс Романовскис, сообщила конфедерация.



В. Суткус утверждает, что не согласен с предъявленными ему подозрениями, но подчеркивает, что из-за создавшейся ситуации ему невозможно продолжать должным образом выполнять обязанности президента КБЛ.



"Из-за распространенной сотрудниками правоохраны публичной информации о предъявленных мне подозрениях брошена тень не только на меня лично, но и на всю КБЛ", - сказал В. Суткус для пресс-релиза.



"Очевидно, что из-за последствий, вызванных проводимым досудебным расследованием, я не только не могу должным образом представлять организацию в должности ее главы, но и сталкиваюсь с необходимостью всю свою энергию направлять сейчас на личную правовую защиту", - сказал он. Подозреваемый в коррупции Валдас Суткус ушел в отставку с должности президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ).Новым президентом КБЛ избран временно исполнявший эти обязанности в последнее время Андрюс Романовскис, сообщила конфедерация.В. Суткус утверждает, что не согласен с предъявленными ему подозрениями, но подчеркивает, что из-за создавшейся ситуации ему невозможно продолжать должным образом выполнять обязанности президента КБЛ."Из-за распространенной сотрудниками правоохраны публичной информации о предъявленных мне подозрениях брошена тень не только на меня лично, но и на всю КБЛ", - сказал В. Суткус для пресс-релиза."Очевидно, что из-за последствий, вызванных проводимым досудебным расследованием, я не только не могу должным образом представлять организацию в должности ее главы, но и сталкиваюсь с необходимостью всю свою энергию направлять сейчас на личную правовую защиту", - сказал он. Избранный новым президентом КБЛ А. Романовскис подчеркнул гласность и прозрачность деятельности организации.



"Обязанностью нашей организации всегда было представительство литовского бизнеса, и мы по-прежнему надеемся, что это является общественным интересом. Мы делали это и будем делать гласно и прозрачно", - сказал для пресс-релиза А. Романовскис.



По его словам, КБЛ всегда будет оставаться сторонником открытого диалога с государством и представителями профсоюзов.



В. Суткус на прошлой неделе был задержан после сообщений правоохраны о проведении досудебного расследования относительно крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и подлога документов. Суд отклонил просьбу прокуроров его арестовать.



В деле также был задержан и президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс. Он тоже отрицает свою вину. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии