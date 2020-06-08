Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Месячная дефляция в мае фиксировалась во всех трех Балтийских странах, а за год цены на потребительские товары и услуги повысились только в Литве.



По данным национальных статистических ведомств, индекс потребительских цен в Литве за месяц снизился на 0,5%, в Латвии - на 0,4%, в Эстонии – на 0,7%.



За год (в прошлом месяце по сравнению с маем прошлого года) цены на потребительские товары и услуги в Литве повысились на 0,3%, между тем в Латвии и Эстонии они снизились на 0,6% и на 1,7% соответственно.



Потребительские товары в Литве за год подешевели на 1,6%, услуги - подорожали на 4,8%, в Латвии - подешевели на 1,6% и подорожали на 1,8% соответственно, в Эстонии - подешевели на 1,5% и на 2% соответственно.



* * *



Затраты на один час труда в производственных, строительных и сервисных предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, увеличились на 11,4%, тогда как на одних только коммерческих предприятиях - на 11,2%. Месячная дефляция в мае фиксировалась во всех трех Балтийских странах, а за год цены на потребительские товары и услуги повысились только в Литве.По данным национальных статистических ведомств, индекс потребительских цен в Литве за месяц снизился на 0,5%, в Латвии - на 0,4%, в Эстонии – на 0,7%.За год (в прошлом месяце по сравнению с маем прошлого года) цены на потребительские товары и услуги в Литве повысились на 0,3%, между тем в Латвии и Эстонии они снизились на 0,6% и на 1,7% соответственно.Потребительские товары в Литве за год подешевели на 1,6%, услуги - подорожали на 4,8%, в Латвии - подешевели на 1,6% и подорожали на 1,8% соответственно, в Эстонии - подешевели на 1,5% и на 2% соответственно.* * *Затраты на один час труда в производственных, строительных и сервисных предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, увеличились на 11,4%, тогда как на одних только коммерческих предприятиях - на 11,2%. Департамент статистики Литвы сообщил, что за квартал – в первом квартале этого года по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года – почасовые трудовые затраты увеличились на 1,4%, на коммерческих предприятиях - на 1,5%.



За год затраты на рабочую силу за час увеличились практически во всех видах деятельности предприятий и учреждений, но в первую очередь в организациях здравоохранения и соцучреждениях (на 16,6%), в строительном секторе – на 15,9%, в компаниях поставок электроэнергии, газа, теплоэнергии и услуг кондиционирования – на 14,2%.



* * *



В Литве в мае была зафиксирована месячная дефляция 0,5%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги в Литве снизились после месячного перерыва.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в мае по сравнению с маем 2019 года) была 0,3%, а среднегодовая инфляция – 2,1% (в апреле – 1% и 2,3% соответственно).



По мнению специалистов в сфере статистики, месячное изменение цен в основном связано со снижением цен на топливо, теплоэнергию, приборы личного пользования, овощи.



Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,8%, цены на услуги повысились на 0,2%. За год цены на товары снизились на 1,6%, а цены на услуги – выросли на 4,8%.



* * *



В прошлом году выручка компании Moller Auto, которая торгует в Литве автомобилями марки Volkswagen и предоставляет услуги их ремонта, составила 88,453 млн евро – на 27,7% больше, чем в 2018 году (69,266 млн евро).



Зарегистрированная в Вильнюсе компания в прошлом году получила 974,3 тыс. евро чистой прибыли – на 12% больше (869,9 тыс. евро), говорится в отчете компании о деятельности в 2019 году, предоставленном Реестровому центру.



В документе говорится, что в прошлом году компания выплатила своему единственному акционеру - норвежской компании Moller Bil около 875 тыс. евро дивидендов. В этом году не планируется платить дивиденды, у компании останется около 974,3 тыс. евро нераспределенной прибыли (вся чистая прибыль за 2019 год).



* * *



Находящаяся в управлении мирового лидера наличных денежных переводов Western Union компания Western Union Processing Lithuania,которая также открыла в Вильнюсе региональный операционный центр, в прошлом году получила 71,251 млн евро доходов – на 3,92% больше, чем в 2018 году (68,563 млн евро).



Чистая прибыль компании сократилась на 1,47% до 5,289 млн евро (5,368 млн евро), говорится в отчете Western Union Processing Lithuania о деятельности за 2019 год, предоставленном Реестровому центру.



Предналоговая прибыль компании за год выросла на 3,86% до 6,477 млн евро, а в конце 2019 года у компании было накоплено 31,059 млн евро нераспределенной прибыли.



Основная деятельность Western Union Processing Lithuania – обработка данных, серверные интернет-услуги, бизнес-консультации и технологические исследования.



100% акций Western Union Processing Lithuania принадлежат ирландской компании Western Union Processing, которая, в свою очередь, принадлежит американской The Western Union Company.



* * *



Принадлежащая группе предпринимателя Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group компания пассажирского авиатранспорта Avion Express намерена инвестировать в Германии около 7 млн евро.



Об этом Avion Express сообщила Реестровому центру, указав в сообщении, что инвестиции по приобретению акций и дальнейшему пополнения резервов капитала составят порядка 7 млн евро.



Представители Avion Express подтвердили BNS, что компания планирует инвестировать в Германии и учреждает дочернее предприятие. По их словам, этот шаг - часть долгосрочной стратегии компании, поскольку часть основных клиентов связана с Германией.



Чтобы упростить бюрократические процессы, Avion Express покупает в Германии уже созданное, но не осуществляющее деятельность предприятие.



Дргуих деталей Avion Express не приводит, так как проект все еще находится на ранней стадии.



Выручка Avion Express в 2018 году выросли на 51,4% до 122,461 млн евро, чистая прибыль уменьшилась в три раза доi 3,5 млн евро.



* * *



На прошлой неделе цена на электроэнергию во всех трех Балтийских странах повысилась на треть (на 34%) до одинакового уровня - 29,7 евро за мегаватт-час. Как сообщают компании электроснабжения, дешевая электроэнергия в Скандинавии все еще поддерживает сравнительно низкие цены на электричество в регионе.



Как утверждает Elektrum Lietuva, на бирже NordPool цена на электроэнергию снизилась более чем на 29% до 3,1 евро. По утверждению государственной энергопередающей компании Litgrid, несмотря на рост недельных цен, благоприятная погода в Северных странах продолжает снижать цену на электроэнергию во всем регионе, где она держится ниже отметки 30 евро.



"На прошлой неделе впервые с 2013 года из Литвы в Беларусь была экспортирована электроэнергия. Она составила почти 12% торгового потока по сечению Литва-Беларусь", - сказал для пресс-релиза глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии