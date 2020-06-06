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Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов

Криштиану Роналду © ANDY RAIN/EPA


В 2020 году игрок "Ювентуса" заработал более $105 млн, сообщает ТАСС.

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим более $1 млрд. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

35-летний игрок заработал более $105 млн в 2020 году до вычета налогов и занял четвертое место в топ-100 рейтинга самых богатых знаменитостей года по версии Forbes. Аргентинец Лионель Месси расположился на пятой строчке списка ($104 млн) и должен пополнить список миллиардеров в следующем году. Среди спортсменов Роналду стал вторым, уступив в этом году лишь теннисисту Роджеру Федереру ($106,3 млн).
Роналду стал первым спортсменом в командных видах спорта и третьим спортсменом в истории после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйуэзера, который заработал в течение карьеры более миллиарда долларов. Отмечается, что $650 млн из $1 млрд составила зарплата футболиста за 17 лет его профессиональной карьеры. Согласно контракту с "Ювентусом", к 2022 году эта сумма должна увеличиться до $765 млн.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого Роналду выступал за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
ТАСС
Категории: экономика, спорт, в мире
Ключевые слова: футбол, рейтинг, Forbes, миллиардеры, Рональдо
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добавлена сегодня, 6 июня, 18:20

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