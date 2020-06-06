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France Football составил рейтинг самых страстных стадионов в мире

Reuters © Marcos Brindicci


Издание France Football обнародовало свой рейтинг из 30 самых страстных футбольных стадионов мира, передает RT.

Как отмечается на сайте издания, в составлении рейтинга учитывались такие факторы, как внешний облик арены и эмоции, которые исходят от трибун.

Самым страстным стадионом была признана арена «Бомбонера», на которой выступает аргентинский «Бока Хуниорс». Второе место занял стадион английского «Ливерпуля» — «Энфилд». Тройку лучших замыкает арена немецкой «Боруссии» из Дортмунда — «Сигнал Идуна Парк».

Российские стадионы в рейтинг не попали.
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russian.rt.com
Категории: общество, спорт, в мире
Ключевые слова: футбол, рейтинг, болельщики, стадионы
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добавлена сегодня, 6 июня, 17:40

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