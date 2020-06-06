Загрузка... France Football составил рейтинг самых страстных стадионов в мире 🔊 Воспроизвести Reuters © Marcos Brindicci



Издание France Football обнародовало свой рейтинг из 30 самых страстных футбольных стадионов мира, передает



Как отмечается на сайте издания, в составлении рейтинга учитывались такие факторы, как внешний облик арены и эмоции, которые исходят от трибун.



Самым страстным стадионом была признана арена «Бомбонера», на которой выступает аргентинский «Бока Хуниорс». Второе место занял стадион английского «Ливерпуля» — «Энфилд». Тройку лучших замыкает арена немецкой «Боруссии» из Дортмунда — «Сигнал Идуна Парк».



Российские стадионы в рейтинг не попали. Издание France Football обнародовало свой рейтинг из 30 самых страстных футбольных стадионов мира, передает RT Как отмечается на сайте издания, в составлении рейтинга учитывались такие факторы, как внешний облик арены и эмоции, которые исходят от трибун.Самым страстным стадионом была признана арена «Бомбонера», на которой выступает аргентинский «Бока Хуниорс». Второе место занял стадион английского «Ливерпуля» — «Энфилд». Тройку лучших замыкает арена немецкой «Боруссии» из Дортмунда — «Сигнал Идуна Парк».Российские стадионы в рейтинг не попали. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, спорт, в мире Ключевые слова: футбол, рейтинг, болельщики, стадионы — статья прочитана 117 раз Комментарии