Экономика Литвы: цифры и факты

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Годовое падение объемов торговли в Литве в апреле было самым значительным в Балтийских странах.



За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, розничный оборот торговли в Литве сократился на 17,9%, сообщила Статистическая служба ЕС.



В Латвии розничная торговля за год сократилась на 9%, а в Эстонии – на 15%.



За месяц – в апреле, по сравнению с мартом, в Литве торговля сократилась на 9,3%, а Латвии – на 7,7%, а в Эстонии – на 17,5%.



В целом в ЕС розничная торговля за год сократилась на 18%, а за месяц – на 11,1%.



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Финансовое положение компаний и банков, улучшившееся за последние десять лет, а также ответственное кредитование, позволившее избежать кредитных мыльных пузырей, смягчат риск последствий в финансовой системе, утверждает председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас. Годовое падение объемов торговли в Литве в апреле было самым значительным в Балтийских странах.За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, розничный оборот торговли в Литве сократился на 17,9%, сообщила Статистическая служба ЕС.В Латвии розничная торговля за год сократилась на 9%, а в Эстонии – на 15%.За месяц – в апреле, по сравнению с мартом, в Литве торговля сократилась на 9,3%, а Латвии – на 7,7%, а в Эстонии – на 17,5%.В целом в ЕС розничная торговля за год сократилась на 18%, а за месяц – на 11,1%.* * *Финансовое положение компаний и банков, улучшившееся за последние десять лет, а также ответственное кредитование, позволившее избежать кредитных мыльных пузырей, смягчат риск последствий в финансовой системе, утверждает председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас. По его словам, у банков есть солидный резерв капитала, а у компаний – достаточные запасы средств, чтобы преодолеть кратковременный шок ликвидности.



"Мы провели тестирование, и общее послание: в принципе банки выдержали бы убытки, если они были бы понесены в банковском секторе, и нельзя говорить о нарушениях показателей достаточности капитала, минимальным требованием которого являются 8%. Банки действительно накопили достаточные резервы, решение не выплачивать дивиденды лишь увеличило эти резервы", – заявил В. Василяускас на пресс-конференции в пятницу.



По его словам, даже при самом худшем сценарии, когда показатель достаточности банковского капитала мог бы снизиться почти на 10 проц. пунктов, они все еще с запасом превысили бы минимальные требования.



Банки также были бы в состоянии выдержать процесс, при котором вкладчики забрали бы треть вкладов – это в целых пять раз больше, чем во время крупнейшего в истории спада вкладов в кризисный период. Тогда максимальным было сокращение вкладов в банках в октябре 2008 года – они сократились на 6,2%.



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В мае Литва была одной из тех стран, чья экономика возвращалась к нормальную ритму быстрее других, восстановление мобильности населения дает предпосылки считать, что нормализуется и основная часть внутреннего спроса, ситуация на рынке труда также посылает сигналы стабилизации, утверждает председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас.



"Экономическая ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в марте (...) Одним из положительных элементов, влияющих на прогнозы нашей экономической ситуации, является рост внутреннего валового продукта за первый квартал, невзирая на карантин, он все равно был положительным (....). Поэтому есть вероятность того, что годовой результат будет лучше, чем мы прогнозировали в марте", – заявил В. Василяускас на пресс-конференции в пятницу.



БЛ прогнозирует, что согласно основному сценарию ВВП в этом году сократится на 9,7%, что на 1,7 пункта меньше, чем ожидалось в марте. Основной причиной этого является менее значительное сокращение спроса – в этом году он должен сократиться на 12,5% или на 2,7 пункта, чем прогнозировалось в марте.



БЛ прогнозирует, что согласно основному сценарию, ВВП в этом году сократится на 9,7%, что на 1,7 пункта меньше, чем ожидалось в марте. Основной причиной этого является менее значительное сокращение спроса – в этом году он должен сократиться на 12,5% или на 2,7 пункта меньше, чем прогнозировалось в марте.



Прогнозируется, что потребление властного сектора в этом году увеличится на 2,9%, инвестиции уменьшатся на 8%, экспорт и импорт уменьшатся на 13,8% и на 10,5% соответственно.



Ожидается, что из-за влияния пандемии уровень безработицы в этом году вырастет и составит 11,9%, средняя заработная плата снизится на 2,6%, а инфляция составит 0,6%.



БЛ прогнозирует, что в следующем году реальный ВВП увеличится на 8,3%. Частное потребоение в следующем году должно вырасти на 8,6%, потребление властного сектора - на 0,8%, инвестиции - на 5,4%, экспорт и импорт - на 14,6% и на 12,6% сотоветственно.



Уровень безработицы в следующем году должен снизиться до 8,8%, зарплата - вырасти на 2%, а инфляция должна составить 0,9%.



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Председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас прогнозирует, что в ближайшее время процентные ставки, включая проценты по вкладам, будут оставаться низкими.



По его словам, этим прогнозам способствует и принятое в четверг Европейским Цетробанком (ЕЦБ) решение расширить специальную программу срочных закупок (англ. Pandemic emergency purchase programme, PEPP).



"Если оценивать с перспективы монетарной политики и соответствующей поощрительной политики, особенно с учетом решений вчерашнего дня по специальной программе коронавируса, а она была расширена как в объеме, так и в сроках (...), то в среднесрочном периоде я действительно склонен прогнозировать, что не следует ожидать каких-то перемен во всех сферах процентов", – – заявил В. Василяускас на пресс-конференции в пятницу.



"Мы и далее будет жить в климате низких процентов", – добавил он.



В четверг ЕЦБ решил приобрести дополнительно ценных бумаг на 600 млрд евро и продлить программу до середины следующего года. Прежде объем этой программы достигал 750 млрд евро.



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Ассоциацию банков Литвы (АБЛ) временно возглавит ее вице-президент Айдас Будрис. Он возглавит ассоциацию после того, как было остановлено осуществление обязанностей Мантаса Залаторюса, подозреваемого в коррупции.



В сообщении АБЛ говорится, что такое решение в ходе внеочередного заседания приняло правление ассоциации, в которую входят руководители банков Danske Bank, Luminor, SEB, Swedbank и Siauliu bankas.



В связи с ограничениями в выполнении своих функций М. Залаторюс попросил временно отменить выполнение им обязанностей президента ассоциации.



В сообщении говорится, что участники банковского сектора "обеспокоены" опубликованной информацией и предъявленными подозрениями президенту АБЛ.



М. Залаторюс был задержан во вторник, правоохранительные органы предъявили ему подозрения в торговле влиянием.



Сам М. Залаторюс в четверг заявил журналистам, что "не совершал никаких преступлений".



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В прошлом году выручка американского производителя медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific Baltics составила 440,1 млн евро – на 49% больше, чем в 2018 году (294,9 mln. eurų).



Чистая прибыль вильнюсской компании выросла на 63% до 246,6 млн евро (150,993 млн евро), говорится в отчете, представленном в Реестровом центре.



"Основные действия, определившие успех деятельности были следующими: компания развивала проекты по производству и реализации продуктов, предназначенных для наук о жизни и диагностики (...) в 2019 году началось производство аналитических колонок",“, – говорится в упомянутом сообщении.



В конце 2019 года Thermo Fisher Scientific Baltics накопила 654,753 млн евро нераспределенной прибыли. Как и в прошлом году, в этом году не планируется выплата дивидендов.



Продажи компании в Европе в прошлом году выросли на 41% до 164,1 млн евро, в Северной Америке – на 85% до 204,7 млн евро, в Азии – на 5,3% до 66 млн евро, в других странах – оно сократилось на 0,1% до 5,2 млн евро.



"Потребность производимых компанией продуктов, связанных и исследованиями COVID-19, велика, однако компания пока не может прогнозировать спрос на эти продукты на 2020 год. В связи с карантином во многих странах часть клиентов ограничила свою деятельность, поэтому сложно установить, будет ли достигнут уровень продаж 2019 года", – отметила компания.



В 2019 в компании работали в среднем 855 работников (в 2018 году – 767).



77,9% акций литовской компании принадлежат гонконгской Thermo Fisher China Business Trust II.



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Выручка государственного оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа Klaipedos nafta за пять месяцев нынешнего года составила 32,2 млн. евро - на 24,4% меньше, чем в январе - мае прошлого года (42,6 млн евро).



Только в мае выручка была 7 млн евро - на 13,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (8,1 млн евро), сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq предварительные результаты.



Государству принадлежит 72,34% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии