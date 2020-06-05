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«Я рисую Беларусь»





В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь, который празднуется 3 июля, по инициативе Республиканского Центра национальных культур города Минска белорусские общественные организации Литвы при поддержке Посольства Республики Беларусь в Литве организовали ряд мероприятий, посвящённых этому событию.

«Я рисую Беларусь» - под таким названием проходит конкурс юных художников, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь, который в Литве курирует Елена Забельская, заместитель председателя Совета белорусских общественных организаций Литвы, учитель гимназии имени Ф. Скорины Вильнюса.

Дети в возрасте от 3 до 18 лет из Вильнюса, Висагинаса, Шальчининкай, Друскининкай, Клайпеды уже подали свои заявки на участие в конкурсе и начали присылать рисунки. Фотографии работ принимаются до 15 июня по электронной почте.
На показательный урок живописи, приуроченный к важной для Беларуси дате, в пятницу 5 июня в 14 часов в городской Центр национальных культур в Клайпеде приглашает Оксана Юозайтене, член общины «Крыница», дипломированный художник и искусствовед.

Дети не только клайпедской белорусской воскресной школы «Верасок», но и все желающие, смогут на этом занятии окунуться в удивительный мир красок, выразить свои впечатления о поездках и экскурсиях в соседнюю страну.



А накануне Дня Независимости Беларуси жюри подведёт итоги и объявит победителей, которые получат призы. В дальнейшем, по результатам конкурса, из рисунков будет сформирована экспозиция, которую планируют показать не только в различных городах Литвы, но и в Минске.



Елена ЗАБЕЛЬСКАЯ,

заместитель председателя Совета белорусских общественных организаций Литвы

Фото: Елена Забельская и Владимир Беглик



Арсений Витюков, 4 года
Софья Константинова, 8 лет
Эдвард Милтон, 5 лет
специально для «Обзора»
Категории: общество, в Беларуси
Ключевые слова: конкурс, рисунок, Николай Логвин, Логвин, «Я рисую Беларусь»
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добавлена сегодня, 5 июня, 09:40

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