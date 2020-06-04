Подозреваемый М. Залаторюс: я честный человек, для меня это стало большим потрясением 🔊 Воспроизвести Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс



Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, которого правоохрана подозревает в торговле влиянием, называет это большим потрясением и подчеркивает, что он честный человек.



"Как вы уже много раз могли убедиться, я являюсь, был и буду честным человеком. И никогда в жизни не планировал, не чувствовал, что совершил, не планирую совершать какие-нибудь преступления", - сказал в четверг журналистам М. Залаторюс.



Он явился к судье досудебного расследования, по его словам, для совершения процессуальных действий.



"Мне очень тяжело, почти сутки с половиной без сна. Для меня стало большим потрясением, большим шоком, большой неожиданностью. Я точно не желал бы ни одному честному человку испытать в своей жизни такое", - сказал он. Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, которого правоохрана подозревает в торговле влиянием, называет это большим потрясением и подчеркивает, что он честный человек."Как вы уже много раз могли убедиться, я являюсь, был и буду честным человеком. И никогда в жизни не планировал, не чувствовал, что совершил, не планирую совершать какие-нибудь преступления", - сказал в четверг журналистам М. Залаторюс.Он явился к судье досудебного расследования, по его словам, для совершения процессуальных действий."Мне очень тяжело, почти сутки с половиной без сна. Для меня стало большим потрясением, большим шоком, большой неожиданностью. Я точно не желал бы ни одному честному человку испытать в своей жизни такое", - сказал он. М. Залаторюс подчеркнул, что будет охотно сотрудничать с правоохранителями, которые проводят расследование, потому что не чувствует, что совершил что-то плохое, и ему нечего скрывать.



Во вторник ему были предъявлены подозрения в вероятно незаконном влиянии на законотворческий процесс.



Есть подозрения, что президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус, который тоже был взят под стражу, мог получить от М. Залаторюса взятку.



Как сообщила проводящая расследование Служба спецрасследований (ССР), В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков. BNS Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии