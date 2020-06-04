В. Суткус намерен обсудить с бизнес-сообществом свое будущее в должности главы КБЛ 🔊 Воспроизвести президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус фото: bns.lt



Подозреваемый в деле о лоббистской коррупции президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус намерен обсудить с бизнес-сообществом свое будущее в должности президента КБЛ.



"Я готов к разным шагам, но это решение бизнес-сообщества, так что я хочу - еще пока не было времени для этого - поговорить с соратниками из КБЛ, какие решения сегодня были бы лучшими", - сказал В. Суткус в программе "Тема дня" на LRT в среду.



"Я точно не держусь за кресло, но также не чувствую себя виновным, так что поэтому хочу почувствовать настроения и мнения, которые сформировались в нашем бизнес-сообществе, и принять самые лучше решения - самые лучшие для организации решения", - добавил он. Подозреваемый в деле о лоббистской коррупции президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус намерен обсудить с бизнес-сообществом свое будущее в должности президента КБЛ."Я готов к разным шагам, но это решение бизнес-сообщества, так что я хочу - еще пока не было времени для этого - поговорить с соратниками из КБЛ, какие решения сегодня были бы лучшими", - сказал В. Суткус в программе "Тема дня" на LRT в среду."Я точно не держусь за кресло, но также не чувствую себя виновным, так что поэтому хочу почувствовать настроения и мнения, которые сформировались в нашем бизнес-сообществе, и принять самые лучше решения - самые лучшие для организации решения", - добавил он. Ему предъявлены подозрения в досудебном расследовании о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и подлоге документов.



В. Суткус является президентом Литовской конфедерации бизнеса с 2010 года. Ранее он работал в Конфедерации промышленников Литвы, в Торгово-промышленной и ремесленной палате Литвы, и в компаниях Achemos grupe и Fima.



В прошлом В. Суткус также был директором по корпоративным делам концерна MG Baltic, общественным советником по экономическим вопросам бывшего тогда президентом Роландаса Паксаса.



По данным Реестрового центра, В. Суткус сейчас также является акционером и главой консалтинговой компании Bonum Partners. BNS Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии