В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера 🔊 Воспроизвести



Участники лондонской акции в защиту прав чернокожих, посвященной погибшему в США при задержании полицией Джорджу Флойду, пытались устроить потасовку у резиденции премьер-министра Великобритании, сообщили



Тысячи человек в среду собрались в среду днем в лондонском Гайд-Парке, чтобы выразить свой протест против расизма и поддержать чернокожих. После митинга они направились маршем через центр Лондона к парламентской площади, где запланирован еще один митинг.



По пути протестующие проходили мимо резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, где группами делали остановки, скандировали лозунги и выражали недовольство сохраняющимся стране расизмом. Около полутора часов назад несколько человек попытались прорваться через установленной полицией кордон, но были скручены стоящими в оцеплении полицейскими.



Источник в столичной полиции сообщил РИА Новости, что демонстранты побили одного из полицейских. Подтверждений о возможных задержаниях пока нет.



В настоящее время митингующие собрались на парламентской площади. Они продолжают выкрикивать антирасистские лозунги и иногда кидают в полицию пластиковые бутылки. Участники лондонской акции в защиту прав чернокожих, посвященной погибшему в США при задержании полицией Джорджу Флойду, пытались устроить потасовку у резиденции премьер-министра Великобритании, сообщили РИА Новости очевидцы.Тысячи человек в среду собрались в среду днем в лондонском Гайд-Парке, чтобы выразить свой протест против расизма и поддержать чернокожих. После митинга они направились маршем через центр Лондона к парламентской площади, где запланирован еще один митинг.По пути протестующие проходили мимо резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, где группами делали остановки, скандировали лозунги и выражали недовольство сохраняющимся стране расизмом. Около полутора часов назад несколько человек попытались прорваться через установленной полицией кордон, но были скручены стоящими в оцеплении полицейскими.Источник в столичной полиции сообщил РИА Новости, что демонстранты побили одного из полицейских. Подтверждений о возможных задержаниях пока нет.В настоящее время митингующие собрались на парламентской площади. Они продолжают выкрикивать антирасистские лозунги и иногда кидают в полицию пластиковые бутылки. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: США, Лондон, полиция, протесты, Британия — статья прочитана 174 раза Комментарии