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В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера
Участники лондонской акции в защиту прав чернокожих, посвященной погибшему в США при задержании полицией Джорджу Флойду, пытались устроить потасовку у резиденции премьер-министра Великобритании, сообщили РИА Новости очевидцы.
Тысячи человек в среду собрались в среду днем в лондонском Гайд-Парке, чтобы выразить свой протест против расизма и поддержать чернокожих. После митинга они направились маршем через центр Лондона к парламентской площади, где запланирован еще один митинг.
По пути протестующие проходили мимо резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, где группами делали остановки, скандировали лозунги и выражали недовольство сохраняющимся стране расизмом. Около полутора часов назад несколько человек попытались прорваться через установленной полицией кордон, но были скручены стоящими в оцеплении полицейскими.
Источник в столичной полиции сообщил РИА Новости, что демонстранты побили одного из полицейских. Подтверждений о возможных задержаниях пока нет.
В настоящее время митингующие собрались на парламентской площади. Они продолжают выкрикивать антирасистские лозунги и иногда кидают в полицию пластиковые бутылки.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
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