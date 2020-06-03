Премьер Литвы: давление представителей бизнеса ощутили министерства, Служба занятости 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что давление представителей предпринимательских кругов ощутили несколько министерств, Служба занятости.



"Если говорить о влиянии, то было известно, что не только министр транспорта, но и руководители других институций, Служба занятости, некоторые сотрудники других министерств - были попытки, не знаю, как назвать, оказывать на них определенное давление, они отреагировали, реакция была разной, кое-где закончилось и судебными процессами", - сказал в среду в правительстве С. Сквернялис, комментируя расследование правоохраны, в котором фигурирует и президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус.



Премьер также сказал, что "из-за поведения этого человека как в отношении министров, так и в отношении министерств и отдельных учреждений при министерствах" было принято общее решение не общаться с В. Суткусом, но не с представляемой им организацией. Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что давление представителей предпринимательских кругов ощутили несколько министерств, Служба занятости."Если говорить о влиянии, то было известно, что не только министр транспорта, но и руководители других институций, Служба занятости, некоторые сотрудники других министерств - были попытки, не знаю, как назвать, оказывать на них определенное давление, они отреагировали, реакция была разной, кое-где закончилось и судебными процессами", - сказал в среду в правительстве С. Сквернялис, комментируя расследование правоохраны, в котором фигурирует и президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус.Премьер также сказал, что "из-за поведения этого человека как в отношении министров, так и в отношении министерств и отдельных учреждений при министерствах" было принято общее решение не общаться с В. Суткусом, но не с представляемой им организацией. "Мы видели определенные сигналы, и поэтому с определенными лицами из отдельных организаций более года контактов не было, в правительстве было четко сказано (...), что с такими людьми, которые пытаются таким путем получить выгодные для себя решения, никакого контакта быть не может. Думаю, что все министры, в тои числе и (...) и Рокас Масюлис, это соблюдали", - сказал премьер.



Он также подчеркнул, что расследование и задержания не означают, что все предпринимательские организации "нарушают закон".



"Речь об отдельных лицах, и ответственность этих отдельных лиц должны получить оценку", - отметил он.



С. Сквернялис также подчеркнул, что изменения в правительстве, когда от должности министра транспорта ушел Р. Масюлис, были всего лишь "политическими решениями" при перераспределении министерств транспорта и внутренних дел для партнеров по коалиции - Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



"Надеюсь, что господин В. Суткус не повлиял ни на какие другие институции, которые участвуют в назначении того или иного министра в этом процессе", - сказал он. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии