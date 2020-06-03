В Париже 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия 🔊 Воспроизвести Акция протеста против полицейского насилия в Париже, 2 июня 2020 года



В нескольких городах Франции прошли массовые акции против полицейского насилия. Причиной протестов стали новые отчеты о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре в 2016 году, сообщает В нескольких городах Франции прошли массовые акции против полицейского насилия. Причиной протестов стали новые отчеты о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре в 2016 году, сообщает DW В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия в связи с новыми медицинскими отчетами о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре в 2016 году. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, в демонстрации приняли участие более 20 тысяч человек, передает агентство AFP.



Многие участники митинга проводили прямые параллели с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Многие собравшиеся держали в руках таблички с надписью "Black lives matter" ("Жизни черных важны"), а также с фразой "Я не могу дышать", которую повторял Флойд перед смертью.



Парижская демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие бросали в стражей правопорядка бутылки и камни, поджигали мусорные баки и велосипеды, сообщает AFP. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты прошли и в других французских городах - 2500 человек собрались в Лилле, 1800 - в Марселе, 1200 участников - в Лионе.



Протесты из-за смертей Адама Траоре и Джорджа Флойда



Организатором акции выступила Асса Траоре - сестра молодого человека, погибшего вскоре после задержания полицией в 2016 году в возрасте 24 лет. Неделей ранее были обнародованы два разных заключения судмедэкспертов о причинах гибели Адама Траоре. Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой же отчет о вскрытии назвал причиной смерти "сердечный отек", связанный с плохим состоянием здоровья Траоре.



Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти десяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США и в ряде других стран мира. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Франция, полиция, Париж, насилие, протесты — статья прочитана 91 раз Комментарии