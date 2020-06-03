Офис президента Литвы: общение между властью и группами общества должно быть прозрачным 🔊 Воспроизвести



В ответ на задержание в понедельник президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаториюса офис литовского президента говорит, что общение между властями и общественными группами должно быть прозрачным.



"Деловое общение между органами власти и общественными группами является основой демократического государства. Президент подчеркивает, что такое общение должно быть прозрачным, соответствовать требованиям закона и этическим нормам", - передал позицию главы государства его пресс-секретарь Антанас Бубнялис.



"Если возникают сомнения, что происходит наоборот, обязанность правоохранительных органов - остановить такую подозрительную деятельность", - сказал он. В ответ на задержание в понедельник президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаториюса офис литовского президента говорит, что общение между властями и общественными группами должно быть прозрачным."Деловое общение между органами власти и общественными группами является основой демократического государства. Президент подчеркивает, что такое общение должно быть прозрачным, соответствовать требованиям закона и этическим нормам", - передал позицию главы государства его пресс-секретарь Антанас Бубнялис."Если возникают сомнения, что происходит наоборот, обязанность правоохранительных органов - остановить такую подозрительную деятельность", - сказал он. По его словам, президент Гитанас Науседа считает снижение уровня коррупции одним из приоритетов своей деятельности и в сотрудничестве со Службой спецрасследований (ССР) или руководством других правоохранительных органов постоянно подчеркивает, что в Литве не должно быть неприкасаемых, для которых законы не писаны.



"Президент не сомневается, что это обеспечит принципиальную и профессиональную работу компетентных ведомств, независимую от изменений политического окружения", - сказал пресс-секретарь президента.



Он также отметил, что по мнению президента, решения органов государственной власти должны приниматься с учетом мнения представителей всех общественных групп.



"В законодательном процессе разные общественные группы, в том числе и предпринимательские организации, профсоюзы, неправительственные организации или граждане вправе приводить свои аргументы и быть выслушаны. Этой установки президент придерживается, выступая с законодательными инициативами и принимая решения по представленным ему законопроектам", - сказал А. Бубнялис.



ССР и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов.



Также сообщалось, что президент КБЛ В. Суткус, президент АБЛ М. Залаториюс и еще четыре человека "из мира бизнеса" задержаны в рамках расследования о незаконном влиянии на законодательные процессы. Правоохрана конкретно не указала, какие подозрения им предъявлены.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.



М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.



Во время предвыборной президентской кампании в прошлом году В. Суткус посредничал в связи со встречей тогдашнего главнокомандующего армией Йонаса Жукаса и кандидата в президенты Г. Науседы, эти обстоятельства тогда подверглись критике за вероятное политизирование армии.



После того, как Г. Науседа стал президентом, Й. Жукас был назначен его советником по вопросам национальной безопасности. Бывший главнокомандующий тогда говорил, что В. Суткус предложил ему встретиться с Г. Науседой как старый знакомый, а не как представитель предпринимателей. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 85 раз Комментарии