«ВИРУС ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА» 🔊 Воспроизвести







Белорусские общественные организации 9 мая сего года подписали Соглашение о сотрудничестве. Народная дипломатия и налаживание общественных отношений на основе общих взглядов, традиций, культуры и истории Беларуси послужили основой для подписания Соглашения о сотрудничестве между белорусскими общинами Смоленщины и Клайпеды.



В связи с пандемией и соответствующими карантинными мерами, которые ограничивают физические контакты, договор был подписан в формате он-лайн с использованием современных коммуникационных возможностей.



Идея о совместном сотрудничестве родилась давно, но главным импульсом в её воплощения стали - продуктивное взаимодействие и общий взгляд на разного рода вопросы руководителей организаций - Сергея Кривко и Николая Логвина. Они знакомы уже несколько лет благодаря участию в составе Консультативного совета при МИД РБ по делам белорусов зарубежья. В связи с пандемией и соответствующими карантинными мерами, которые ограничивают физические контакты, договор был подписан в формате он-лайн с использованием современных коммуникационных возможностей.Идея о совместном сотрудничестве родилась давно, но главным импульсом в её воплощения стали - продуктивное взаимодействие и общий взгляд на разного рода вопросы руководителей организаций - Сергея Кривко и Николая Логвина. Они знакомы уже несколько лет благодаря участию в составе Консультативного совета при МИД РБ по делам белорусов зарубежья.







В Клайпеде документ о сотрудничестве подписывался в уютном зале городского Центра национальных культур. Его сотрудники во главе с директором Еленой Буткявичене всячески содействовали возможности проведения «моста дружбы» между двумя странами, организовав зум-конференцию.



Валентина Снигур и Ирина Симачёва (солистки вокального ансамбля «Купалинка» из Клайпеды) украсили торжественную атмосферу встречи соотечественников исполнением песен на белорусском языке. Договор о сотрудничестве, учитывая единство взглядов и целеустремлённость к общим задачам руководителей белорусских общин подписавших сторон, приведёт к реальным шагам, направленным на плодотворную совместную деятельность и широкую известность культурных проектов по популяризации и распространению белорусской культуры.







Фото и видеоматериалы газете "Обзор" Председатель Белорусских общин Литвы, почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин



Оба уже давно возглавляют свои организации. Николай Логвин – белорусскую общину «Крыница» города Клайпеда и при этом является Почетным Консулом Республики Беларусь в Литве, а Сергей Кривко - белорусов Смоленщины и представляет Смоленск в Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России.Поддержать председателей во время подписания документов и немного познакомиться друг друга с деятельностью общин пришли их коллеги и соратники. В Смоленске это - Фаик Алиев, председатель Национального конгресса Смоленской области, объединяющего 25 национально-культурных автономий, Станислав Каширин, председатель регионального движения "Земляки", Сергей Козицкий, председатель украинского землячества, Людмила Азаренкова, председатель «Союза православных женщин", Владимир Коренев, главный редактор журнала «Смоленск», Александра Смычкова, представитель "Литовского дома" г.Смоленска.В Клайпеде документ о сотрудничестве подписывался в уютном зале городского Центра национальных культур. Его сотрудники во главе с директором Еленой Буткявичене всячески содействовали возможности проведения «моста дружбы» между двумя странами, организовав зум-конференцию.Валентина Снигур и Ирина Симачёва (солистки вокального ансамбля «Купалинка» из Клайпеды) украсили торжественную атмосферу встречи соотечественников исполнением песен на белорусском языке. Договор о сотрудничестве, учитывая единство взглядов и целеустремлённость к общим задачам руководителей белорусских общин подписавших сторон, приведёт к реальным шагам, направленным на плодотворную совместную деятельность и широкую известность культурных проектов по популяризации и распространению белорусской культуры. Инф. «Обзора» Категории: общество, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Смоленск, община, белорусская, белорус, «Купалинка», Логвин География: Россия — статья прочитана 152 раза Комментарии