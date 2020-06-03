«ВИРУС ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА»

Белорусские общественные организации 9 мая сего года подписали Соглашение о сотрудничестве. Народная дипломатия и налаживание общественных отношений на основе общих взглядов, традиций, культуры и истории Беларуси послужили основой для подписания Соглашения о сотрудничестве между белорусскими общинами Смоленщины и Клайпеды.
В связи с пандемией и соответствующими карантинными мерами, которые ограничивают физические контакты, договор был подписан в формате он-лайн с использованием современных коммуникационных возможностей.
Идея о совместном сотрудничестве родилась давно, но главным импульсом в её воплощения стали - продуктивное взаимодействие и общий взгляд на разного рода вопросы руководителей организаций - Сергея Кривко и Николая Логвина. Они знакомы уже несколько лет благодаря участию в составе Консультативного совета при МИД РБ по делам белорусов зарубежья.
Оба уже давно возглавляют свои организации. Николай Логвин – белорусскую общину «Крыница» города Клайпеда и при этом является Почетным Консулом Республики Беларусь в Литве, а Сергей Кривко - белорусов Смоленщины и представляет Смоленск в Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России.
В Клайпеде документ о сотрудничестве подписывался в уютном зале городского Центра национальных культур. Его сотрудники во главе с директором Еленой Буткявичене всячески содействовали возможности проведения «моста дружбы» между двумя странами, организовав зум-конференцию.
Валентина Снигур и Ирина Симачёва (солистки вокального ансамбля «Купалинка» из Клайпеды) украсили торжественную атмосферу встречи соотечественников исполнением песен на белорусском языке. Договор о сотрудничестве, учитывая единство взглядов и целеустремлённость к общим задачам руководителей белорусских общин подписавших сторон, приведёт к реальным шагам, направленным на плодотворную совместную деятельность и широкую известность культурных проектов по популяризации и распространению белорусской культуры.
Фото и видеоматериалы газете "Обзор" Председатель Белорусских общин Литвы, почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин
В Клайпеде документ о сотрудничестве подписывался в уютном зале городского Центра национальных культур. Его сотрудники во главе с директором Еленой Буткявичене всячески содействовали возможности проведения «моста дружбы» между двумя странами, организовав зум-конференцию.
Валентина Снигур и Ирина Симачёва (солистки вокального ансамбля «Купалинка» из Клайпеды) украсили торжественную атмосферу встречи соотечественников исполнением песен на белорусском языке. Договор о сотрудничестве, учитывая единство взглядов и целеустремлённость к общим задачам руководителей белорусских общин подписавших сторон, приведёт к реальным шагам, направленным на плодотворную совместную деятельность и широкую известность культурных проектов по популяризации и распространению белорусской культуры.
Фото и видеоматериалы газете "Обзор" Председатель Белорусских общин Литвы, почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин