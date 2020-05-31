В многонациональной Клайпеде 🔊 Воспроизвести Фото: Сергей Сержук, Татьяна Кононова







В литовском городе-порте представители разных национальностей 21 мая собрались у символичной для города скульптуры «Рыбак», чтобы отметить Всемирный день культурного разнообразия, во имя диалога и развития.



К «Рыбаку» пришли представители азербайджанской, армянской, белорусской, еврейской, латышской, немецкой, польской, русской, татарской, украинской национальных общин приморского города.



С большим международным праздником собравшихся тепло поздравил мэр города Витаутас Грубляускас. Мэр искренне порадовался, что в условиях пандемии коронавируса люди пришли, чтобы побыть вместе, пообщаться, поддержать друг друга.



Яркие национальные костюмы, в которых были представители общин, продемонстрировали свое­образную культуру народов. К «Рыбаку» пришли представители азербайджанской, армянской, белорусской, еврейской, латышской, немецкой, польской, русской, татарской, украинской национальных общин приморского города.С большим международным праздником собравшихся тепло поздравил мэр города Витаутас Грубляускас. Мэр искренне порадовался, что в условиях пандемии коронавируса люди пришли, чтобы побыть вместе, пообщаться, поддержать друг друга.Яркие национальные костюмы, в которых были представители общин, продемонстрировали свое­образную культуру народов.



Обычно к этой дате готовилось много мероприятий, а в большой концертной программе участвовали все национальные общины города.



И даже в сегодняшних непростых условиях прошёл концерт, пусть и небольшой, в котором прозвучали песни на разных языках.



Песню на белорусском языке исполнила Валентина Снигур, на татарском - Ирина Симачёва и Фарида Сайфулина. Ирина Симачёва подарила также армянскую песню, а Татьяна Пывовар спела на украинском языке, на иврите - Майя Тараховская, на латышском - Дзидра Марчиене, Мария Серебрякова - на русском.







Вот такой совместный вклад в культурную жизнь Клайпеды и Литвы в день, решением ЮНЕСКО объявленный Всемирным днём культурного разнообразия, внесли члены национальных общин города-порта, храня и щедро делясь с окружающими духовным наследием своих предков.



Организовал яркое объединяющее мероприятие творческий коллектив Центра национальных культур города (директор Елена Буткявичене) при поддержке Клайпедской мэрии.



Жизнь налаживается!



Фото: Сергей Сержук, Татьяна Кононова



Замечательно, что мэр обратился к присутствующим с приветствием на всех десяти языках национальных общин, которые представлены в Клайпеде при Центре национальных культур, и вручил сувениры с символикой города.Обычно к этой дате готовилось много мероприятий, а в большой концертной программе участвовали все национальные общины города.И даже в сегодняшних непростых условиях прошёл концерт, пусть и небольшой, в котором прозвучали песни на разных языках.Песню на белорусском языке исполнила Валентина Снигур, на татарском - Ирина Симачёва и Фарида Сайфулина. Ирина Симачёва подарила также армянскую песню, а Татьяна Пывовар спела на украинском языке, на иврите - Майя Тараховская, на латышском - Дзидра Марчиене, Мария Серебрякова - на русском.Вот такой совместный вклад в культурную жизнь Клайпеды и Литвы в день, решением ЮНЕСКО объявленный Всемирным днём культурного разнообразия, внесли члены национальных общин города-порта, храня и щедро делясь с окружающими духовным наследием своих предков.Организовал яркое объединяющее мероприятие творческий коллектив Центра национальных культур города (директор Елена Буткявичене) при поддержке Клайпедской мэрии.Жизнь налаживается! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: Клайпеда, Всемирный день культурного разнообразия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 213 раз Комментарии