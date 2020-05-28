Обращение председателя ЕОЛ к спикеру парламента Литвы и главе парламентского комитета по национальной безопасности и обороне по поводу “зигующих” членов Сейма Литвы 🔊 Воспроизвести Источник: lzb.lt



Председателю Сейма Литвы Викторасу Пранцкетису



Главе парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюсу Гайжаускасу



На Youtube выложена запись заседания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, во время которого два его члена голосуют, вскидывая руки в нацистском приветствии Третьего рейха. В записи также слышен голос одного из парламентариев, который предупреждает «зигующего», что заседание комитета записывается.



Видеозапись была размещена под названием «Наци в Сейме» с припиской – заседание комитета, состоявшееся 20 мая 2020 г. На Youtube выложена запись заседания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, во время которого два его члена голосуют, вскидывая руки в нацистском приветствии Третьего рейха. В записи также слышен голос одного из парламентариев, который предупреждает «зигующего», что заседание комитета записывается.Видеозапись была размещена под названием «Наци в Сейме» с припиской – заседание комитета, состоявшееся 20 мая 2020 г.



Эта запись возмутила международное сообщество, а также вызывает подозрения, что в Литве увеличиваются антисемитские настроения. Евреям становится опасно здесь жить, т.к. такие жесты использовались нацистами и их пособниками во время брутального уничтожения евреев в Европе, в том числе и в Литве.



Еврейская община (литваков) Литвы (ЕОЛ) просит проверить, действительно ли член Сейма голосовал, вскинув руку, и действительно ли другой парламентарий произнес слышимые на записи слова, и о результатах расследования сообщить ЕОЛ.



В комментариях к видеозаписи указано, что «зигует» член Сейма от фракции Союза крестьян и зеленых Аудрис Шимас.







На видеозаписи также видно, что подобным образом поднимает руку еще один парламентарий. Некоторые граждане, обратившиеся в ЕОЛ, подозревают, что это – член Сейма Арунас Гумуляускас, а консерватор Лауринас Кащюнас предлагает ему этого не делать лишь потому, что включены камеры.











Просим проверить и эту информацию, а также установить личности членов Сейма, вскидывающих руки в нацистском приветствии.



Хотим обратить внимание, что такая видеозапись (настоящая или сфабрикованная) не делает чести Сейму и, более того, очерняет всю Литву. Эта запись уже привлекла внимание евреев Литвы и всего мира и вызвала возмущение.



Не верим, что только евреи Литвы видели это видео, между тем члены Сейма и правоохранительные органы, которые обязаны реагировать на подобные выпады, не заметили его. Надеемся, что расследование уже началось.



видеозапись заседания комитета (на 1:26:15):



Председатель Еврейской общины (литваков) Литвы



Фаина Куклянски



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Редакция сайта obzor.lt благодарит жителя Вильнюса профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА за присланную ссылку Эта запись возмутила международное сообщество, а также вызывает подозрения, что в Литве увеличиваются антисемитские настроения. Евреям становится опасно здесь жить, т.к. такие жесты использовались нацистами и их пособниками во время брутального уничтожения евреев в Европе, в том числе и в Литве.Еврейская община (литваков) Литвы (ЕОЛ) просит проверить, действительно ли член Сейма голосовал, вскинув руку, и действительно ли другой парламентарий произнес слышимые на записи слова, и о результатах расследования сообщить ЕОЛ.В комментариях к видеозаписи указано, что «зигует» член Сейма от фракции Союза крестьян и зеленых Аудрис Шимас.На видеозаписи также видно, что подобным образом поднимает руку еще один парламентарий. Некоторые граждане, обратившиеся в ЕОЛ, подозревают, что это – член Сейма Арунас Гумуляускас, а консерватор Лауринас Кащюнас предлагает ему этого не делать лишь потому, что включены камеры.Просим проверить и эту информацию, а также установить личности членов Сейма, вскидывающих руки в нацистском приветствии.Хотим обратить внимание, что такая видеозапись (настоящая или сфабрикованная) не делает чести Сейму и, более того, очерняет всю Литву. Эта запись уже привлекла внимание евреев Литвы и всего мира и вызвала возмущение.Не верим, что только евреи Литвы видели это видео, между тем члены Сейма и правоохранительные органы, которые обязаны реагировать на подобные выпады, не заметили его. Надеемся, что расследование уже началось.видеозапись заседания комитета (на): https://www.youtube.com/watch?v=pOA_Tm-uvWA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CDMICbawAnumxvsWFXRLZ3NXgXVInUrIExm18rXek_QGaFfNWb0qwk_k * * *Редакция сайта obzor.lt благодарит жителя Вильнюса профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА за присланную ссылку Александр Шахов Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, сейм, еврей, Еврейская община Литвы, зиг, зигующий, "зигующий" — статья прочитана 214 раз Комментарии