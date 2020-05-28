Президент Литвы предлагает учредить пост ответственного за инновации 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа предложил учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации.



Глава государства, выступивший за усиление исследований окружающей среды и инноваций, также предложил создать спецгруппу, которая бы отвечала за исследования и инновации в госведомствах.



"Для последовательного развития и лучшей координации инициатив исследований и инноваций я предлагаю рассмотреть возможность учреждения главного должностного лица по инновациям и исследованиям, которое бы отвечало за исследования и инновации в госведомствах", – заявил Г. Науседа в четверг в Президентском дворце.



Президент предлагает реорганизовать структуру науки и инноваций, лучше координировать решения агентств, которые координируют реализацию решений. Литовский президент Гитанас Науседа предложил учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации.Глава государства, выступивший за усиление исследований окружающей среды и инноваций, также предложил создать спецгруппу, которая бы отвечала за исследования и инновации в госведомствах."Для последовательного развития и лучшей координации инициатив исследований и инноваций я предлагаю рассмотреть возможность учреждения главного должностного лица по инновациям и исследованиям, которое бы отвечало за исследования и инновации в госведомствах", – заявил Г. Науседа в четверг в Президентском дворце.Президент предлагает реорганизовать структуру науки и инноваций, лучше координировать решения агентств, которые координируют реализацию решений.



Г. Науседа также призывает правительство уделять большее внимание развитию международных связей и возможности участия страны в программе "Европейский горизонт".



фото: lrp.lt



Еврокомиссар по инновациям, науке, культуре и образованию Мария Габриэль говорит, что исследования и инновации должны помочь Европе выпрямиться после вызванного коронавирусом кризиса, и призывает страны поддержать предусмотренные на это средства на переговорах о бюджете Евросоюза (ЕС).



В четверг она приняла участие в инициированной президентом Литвы Гитанасом Науседой видеоконференции по вопросам науки и инноваций и сказала, что эти сферы могут помочь не только диагностировать, лечить, но и избежать заболеваний, а также справляться с "серьезными вызовами, обусловленными этим кризисом".



"Во время выхода из этого кризиса инвестиции в науку и инновации помогут сообществу и нашим экономикам выпрямиться и обеспечить более высокий уровень подготовки к будущим вспышкам", - сказала еврокомиссар.



"Чтобы выйти из этой пандемии более сильными, наше восстановление должно быть подкреплено инвестициями, оно должно быть устойчивым и вовлекающим. И "Горизонты Европы" поддержит этот подкрепленный инновациями сценарий", - подчеркнула она.



Программа ЕС "Горизонт-Европа" предназначена для финансирования научных исследований и инноваций.



По словам еврокомиссара, чтобы реализовать эти амбиции, необходим сильный бюджет семилетней программы.



"Именно поэтому я призываю страны-члены помочь в отстаивании европейских исследований и инноваций на переговорах о бюджете и достичь соглашения вовремя, во благо всех наших граждан", - добавила она.



Еврокомиссар отметила, что в предстоящей финансовой перспективе ЕС предусмотренные на исследования и инновации средства увеличены на 13,5 млрд евро.



"Это хорошо. Но теперь нам нужно завершить переговоры между странами-членами, мы также должны показать, что благодаря нашим исследователям и инноваторам мы можем представить оперативные решения", - подчеркнула М. Габриэль.



По ее словам кризис с коронавирусом показал, какую важную роль играют исследования и инновации, в том числе и фундаментальные исследования, диагностика, лечение и создание вакцин, а также поддержка стартапов и других инновационных решений в борьбе с коронавирусом.



М. Габриэль подчеркнула, что по инициативе Брюсселя уже удалось привлечь 9,5 млрд евро на создание вакцины и лекарств от разных доноров в мире, включая также средства в размере 1,4 млрд евро самой ЕК, 1 млрд евро из них - в рамках "Горизонты Европы - 2020".



Она также отметила, что в апреле ответственные за исследования министры стран ЕС утвердили план действий, предусматривающий приоритеты для исследований и инноваций, и он уже "дает результаты", то есть на проведенный в конце апреля хакатон было привлечено более 20 тыс. специалистов, представивших решения различных проблем, а решение созданного литовцами технологического стартапа Bankera для финансирования малого и среднего бизнеса стало победителем хакатона. Президент также сказал, что необходимы поощрительные меры, которые бы призывали учреждения науки и образования участвовать в реализации политики инноваций Евросоюза "Европейский горизонт".Г. Науседа также призывает правительство уделять большее внимание развитию международных связей и возможности участия страны в программе "Европейский горизонт".Еврокомиссар по инновациям, науке, культуре и образованию Мария Габриэль говорит, что исследования и инновации должны помочь Европе выпрямиться после вызванного коронавирусом кризиса, и призывает страны поддержать предусмотренные на это средства на переговорах о бюджете Евросоюза (ЕС).В четверг она приняла участие в инициированной президентом Литвы Гитанасом Науседой видеоконференции по вопросам науки и инноваций и сказала, что эти сферы могут помочь не только диагностировать, лечить, но и избежать заболеваний, а также справляться с "серьезными вызовами, обусловленными этим кризисом"."Во время выхода из этого кризиса инвестиции в науку и инновации помогут сообществу и нашим экономикам выпрямиться и обеспечить более высокий уровень подготовки к будущим вспышкам", - сказала еврокомиссар."Чтобы выйти из этой пандемии более сильными, наше восстановление должно быть подкреплено инвестициями, оно должно быть устойчивым и вовлекающим. И "Горизонты Европы" поддержит этот подкрепленный инновациями сценарий", - подчеркнула она.Программа ЕС "Горизонт-Европа" предназначена для финансирования научных исследований и инноваций.По словам еврокомиссара, чтобы реализовать эти амбиции, необходим сильный бюджет семилетней программы."Именно поэтому я призываю страны-члены помочь в отстаивании европейских исследований и инноваций на переговорах о бюджете и достичь соглашения вовремя, во благо всех наших граждан", - добавила она.Еврокомиссар отметила, что в предстоящей финансовой перспективе ЕС предусмотренные на исследования и инновации средства увеличены на 13,5 млрд евро."Это хорошо. Но теперь нам нужно завершить переговоры между странами-членами, мы также должны показать, что благодаря нашим исследователям и инноваторам мы можем представить оперативные решения", - подчеркнула М. Габриэль.По ее словам кризис с коронавирусом показал, какую важную роль играют исследования и инновации, в том числе и фундаментальные исследования, диагностика, лечение и создание вакцин, а также поддержка стартапов и других инновационных решений в борьбе с коронавирусом.М. Габриэль подчеркнула, что по инициативе Брюсселя уже удалось привлечь 9,5 млрд евро на создание вакцины и лекарств от разных доноров в мире, включая также средства в размере 1,4 млрд евро самой ЕК, 1 млрд евро из них - в рамках "Горизонты Европы - 2020".Она также отметила, что в апреле ответственные за исследования министры стран ЕС утвердили план действий, предусматривающий приоритеты для исследований и инноваций, и он уже "дает результаты", то есть на проведенный в конце апреля хакатон было привлечено более 20 тыс. специалистов, представивших решения различных проблем, а решение созданного литовцами технологического стартапа Bankera для финансирования малого и среднего бизнеса стало победителем хакатона. Категории: экономика, общество, технологии Ключевые слова: президент, чиновники, инновации, должность — статья прочитана 100 раз Комментарии