Мой двор – ваш двор! 🔊 Воспроизвести



В пятницу на прошлой неделе президент Литовской Республики Гитанас Науседа по телефону обсудил с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашасом возможность открытия столичных пространств для культурных мероприятий, а также ситуацию с национальным стадионом и общий план Вильнюса.



Президент предложил создать возможности для повсеместной адаптации городских пространств к культурным мероприятиям. Глава Литовского государства днём ранее эту ​​возможность обсуждал также во время встречи с деятелями культуры.



По словам Г.Науседы, нынешние карантинные условия в отношении количества зрителей и другие требования серьёзно ограничивают возможности шоу-бизнеса. Между тем, организация таких мероприятий на открытом воздухе была бы более безопасной, в ней могло бы участвовать больше зрителей, что позволило бы учреждениям культуры получать средства, необходимые для продолжения их деятельности.



«Двор Президентского дворца мог бы стать одним из первых таких пространств, предназначенных для подобных мероприятий, где спектакли, концерты и другие мероприятия могут проходить в течение всего тёплого периода этого года», - сказал руководитель страны. Президент предложил создать возможности для повсеместной адаптации городских пространств к культурным мероприятиям. Глава Литовского государства днём ранее эту ​​возможность обсуждал также во время встречи с деятелями культуры.По словам Г.Науседы, нынешние карантинные условия в отношении количества зрителей и другие требования серьёзно ограничивают возможности шоу-бизнеса. Между тем, организация таких мероприятий на открытом воздухе была бы более безопасной, в ней могло бы участвовать больше зрителей, что позволило бы учреждениям культуры получать средства, необходимые для продолжения их деятельности.«Двор Президентского дворца мог бы стать одним из первых таких пространств, предназначенных для подобных мероприятий, где спектакли, концерты и другие мероприятия могут проходить в течение всего тёплого периода этого года», - сказал руководитель страны. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 139 раз Комментарии